RTS u Beogradu i dalje blokiran, radnici ušli u zgradu uz pomoć policije

Beograd, (MINA) – Srpski studenti i dalje blokiraju Radio-televiziju Srbije (RTS) u Beogradu, a radnici te medijske kuće jutros su u zgradu ušli uz pomoć policije.

Studenti su se vratili ispred ulaza u RTS, u Aberdarevoj ulici nakon što ih je policija u više intervencija od jutros potisnula, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Ispred studenata su bili postavljeni kordoni policije i žandarmerije, dok su ulice oko RTS-a blokirane.

Prema izjavama jednog od redara, radnici RTS-a su danas, uz pratnju policije, ušli u zgradu televizije oko pet sati ujutru. Zbog toga su studenti odlučili da stoje ispred kordona. Ispred svih ulaza nalazi se nekoliko studenata redara.

Osim povremenog guranja studenata u blokadi i prisustva manjeg broja građana, nije bilo incidenata.

Studenti u blokadi od ponedjeljka uveče blokiraju ulaze u zgrade RTS-a u Beogradu, dok su pripadnici policije i Žandarmerije u ranim jutarnjim satima u utorak prekinuli blokadu Radio-televizije Vojvodine (RTV) u Novom Sadu.

Blokada RTS-a traje više od 24 sata, a studenti su ispred zgrade javnog medijskog servisa postavili video-bim na kom je emitovan doček studenata biciklista koji su u utorak uveče stigli u Strazbur. Bukom i aplauzom je dočekan njihov dolazak.

Na skupu je bilo prisutno više hiljada građana i studenata.

Studenti u blokadi visokoškolskih ustanova u Beogradu zatražili su od Odbora za kulturu i informisanje Skupštine Srbije ponavljanje procesa izbora članova Savjeta Regulatornog tijela za elektronske medije.

Oni su naveli da traže poništavanje prethodnog javnog poziva i objavljivanje novog, uz transparentno odvijanje procesa.

“Protest ispred RTS-a trajaće dok ne objavite Javni poziv za izbor članova Saveta REM-a”, naveli su studenti u blokadi u saopštenju.

Beogradski i novosadski studenti su u koordinisanoj akciji blokirali zgrade RTS-a i RTV-a tvrdeći da javni medijski servisi ne izvještavaju objektivno o njihovim protestima.

Studenti u blokadi mjesecima protestuju zahtjevajući odgovornost zbog stradanja 16 ljudi u padu betonske nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu.

