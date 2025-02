Protestni skup studenata u Vršcu, blokade i šetnje u više gradova Srbije

Vršac, (MINA) – Veliki broj studenata i građana koji ih podržavaju okupio se danas u Vršcu na protestnom skupu pod nazivom „Iz Banata iz inata“.

Studenti, koji traže odgovornost za nesreću u Novom Sadu će, kako su najavili, duže od pet sati blokirati jednu od najprometnijih saobraćajnica u tom gradu na sjeveroistoku Srbije.

U Vršac su dan ranije stigli i studenti iz Zrenjanina koji su pješačili oko 100 kilometara, a priključiće im se i šetači iz Bijele Crkve, Alibunara i biciklisti iz Pančeva kod Beograda.

Šetnji su se, kako prenosi Radio Slobodna Evropa, pridružili i poljoprivrednici na traktorima, biciklisti i članovi inicijative “Trčim za studente”.

Učesnici će tokom protesta odati poštu stradalima u padu nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu, a završetak blokade saobraćajnice najavljen je za 18 sati.

Neformalna grupa studenata niškog Univerziteta organizuje danas protestnu šetnju ka Niškoj Banji na jugu Srbije.

Oni će po dolasku odati poštu stradalima u Novom Sadu i pročitati zahtjeve uoči protesta u Nišu koji su najavili za 1. mart.

Kolona demonstranata iz Bačke Palanke na sjeverozapadu Srbije krenula je pješice do Bača, na put dug 22 kilometra, a protestna šetnja nosi naziv “Pumpaj do Bača: dvije opštine, jedna poruka”.

Protestna šetnja se organizuje sa ciljem povezivanja dvije opštine.

I u Požegi na zapadu Srbije se danas organizuje skup podrške studentima, a protestu će se priključiti i demonstranti iz obližnjih gradova.

Najavljena je blokada glavne petlje koja povezuje Beograd i planinu Zlatibor.

Predsjednik Vlade Srbije u ostavci Miloš Vučević rekao je danas da je dijalog “jedini ljekoviti put” za rješenje političke situacije i da se nada da će “razum prevladati među studentima i profesorima”.

“Nama je prijeko potreban razgovor sa studentima. Ostavljam po strani sadašnju opoziciju koja želi da iskoristi nesreću (u Novom Sadu) da mimo volje građana dođe na vlast”, rekao je Vučević.

On je naveo da su u igri dvije opcije – vanredni izbori ili formiranje nove vlade, napominjući da se zalaže za novu vladu, ali da u svakom slučaju neće biti prelazne vlade, što traži opozicija.

