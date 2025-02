Kos: Srbija da istraži incidente na protestima

Brisel, Beograd (MINA) – Evropska unija (EU) očekuje brzu i nepristrasnu istragu incidenata protiv učesnika protesta u Srbiji, poručila je komesarka za proširenje EU, Marta Kos.

Kos je, u odgovoru na pisma koja je dobila od predstavnika akademske zajednice, civilnog sektora i političara iz Srbije, navela da blisko prati proteste u Srbiji.

U otvorenom pismu objavljenom na sajtu Evropske komisije, Kos je poručila da su temeljne vrijednosti srž evropskog projekta i da ih treba poštovati.

Kos je naglasila da je sloboda okupljanja osnovno pravo koje se mora poštovati.

“Svjedoči se o incidenatima protiv demonstranata. Očekujemo punu, nepristrasnu i brzu istragu. Nasilje se ne može tolerisati”, kazala je Kos.

Ona je rekla da očekuje da policija Srbije nastavi da osigurava bezbjednost demonstranata i dodala da govor koji podstiče nasilje i nedostatak međusobnog poštovanja ne može biti rješenje.

“Prioritet EU i predsjednice Evropske komisije, Ursule fon der Lajen, ostaje podrška Srbiji u napredovanju na evropskom putu”, navela je Kos.

Ona je istakla da put ka članstvu u EU obuhvata reforme koje ugrađuju zajedničke vrijednosti u zakonodavstvo i praksu.

“Put Srbije ka EU nudi rješenja za mnoga pitanja koja su danas u središtu diskusije”, rekla je Kos.

Prema njenim riječima, reforme koje su dio procesa pridruživanja EU ojačaće borbu protiv korupcije, osigurati nezavisnost pravosuđa i odgovornost institucija, promovisati slobodu i pluralizam medija i poboljšati uslove u kojima se održavaju izbori.

“Ako se pravilno sprovedu, ove reforme će imati transformativni efekat koji će koristiti svim građanima i približiti Srbiju EU”, navela je Kos.

Protesti i blokade u Srbiji traju već tri mjeseca, a učesnici traže odgovornost za smrt 15 osoba nakon pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu.

