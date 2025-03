EU pozvala vlasti RS da se uzdrže od izazivanja podjela u BiH

Brisel, (MINA) – Evropska unija (EU) upozorila je da zakonski akti koje je Narodna skupština Republike Srpske (RS) usvojila, a predsjednik tog bosanskohercegovačkog entiteta potpisao, podrivaju ustavni i pravni poredak Bosne i Hercegovine (BiH) i funkcionalnost institucija zemlje i ugrožavaju osnovne slobode njenih građana.

Zakonom o neprimjenjivanju zakona i zabrani djelovanja vanustavnih institucija BiH, koji je 27. februara usvojen u RS, zabranjen je rad i postupanje Suda i Tužilaštva BiH, državne policijske Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), te Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH koje imenuje sve sudije i tužioce u državi.

U saopštenju iz sjedišta EU upozoreno je da su ove akcije u suprotnosti sa obavezama koje je BiH preuzela na svom evropskom putu, prenosi Radio Slobodna Evropa.

“EU poziva političko rukovodstvo entiteta RS da se uzdrži i da se odrekne provokativne retorike i akcija koje izazivaju podjele, uključujući dovođenje u pitanje suvereniteta, jedinstva i teritorijalnog integriteta BiH”, kaže se u saopštenju.

Kako su istakli iz EU, politički pritisak na javne zvaničnike da napuste institucije na državnom nivou mora da se okonča.

U saopštenju se napominje da RS, kao i drugi entiteti, mora poštovati Ustav BiH i zakone zemlje, te nadležnosti i odluke institucija zemlje.

“Sve domaće pravne lijekove treba iskoristiti za održavanje ustavnog poretka BiH”, naglašava se u saopštenju EU uz napomenu da se suverenitet, teritorijalni integritet i ustavni poredak BiH moraju poštovati.

