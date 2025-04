Putin najavio trodnevni prekid vatre

Moskva, (MINA) – Predsjednik Rusije Vladimir Putin najavio je trodnevni prekid vatre u ratu s Ukrajinom sljedećeg mjeseca, povodom obilježavanja 80. godišnjice pobjede Sovjetskog Saveza i njegovih saveznika u Drugom svjetskom ratu.

Kremlj je saopštio da će 72-časovni prekid vatre trajati od 8. do 10. maja.

„Sve vojne aktivnosti se obustavljaju tokom ovog perioda. Rusija smatra da bi i ukrajinska strana trebalo da slijedi ovaj primjer“, piše u saopštenju.

U saopštnju se dodaje da će, u slučaju kršenja od Ukrajine, Oružane snage Rusije dati adekvatan i efikasan odgovor, prenosi Rojters.

Rusija je ranije odbila predlog Sjedinjenih Američkih Država o tridesetodnevnom primirju, koji je Ukrajina prihvatila.

Kijev i Moskva su prethodno dogovorili djelimični vaskršnji prekid vatre, iako su se obje strane međusobno optuživale za njegovo kršenje.

