Parlament Ukrajine podržava Zelenskog

Kijev, (MINA) – Ukrajinski parlament usvojio je rezoluciju kojom se ponovo potvrđuje legitimitet predsjednika Volodimira Zelenskog kao lidera zemlje.

Rezolucija naglašava napetosti između Vašingtona i Kijeva nakon što je američki predsjednik Donald Tramp prošle sedmice nazvao Zelenskog “diktatorom bez izbora”, jer nije održao glasanje tokom rata, piše Radio Slobodna Evropa.

Ruski predsjednik Vladimir Putin takođe je tvrdio da ne može biti mirovnih pregovora s Ukrajinom jer Zelenski nije legitimni lider zemlje, budući da je njegov mandat trebalo da bude završen u maju prošle godine.

Prema ukrajinskom ustavu, Zelenski je dužan da ostane na funkciji dok je zemlja pod ratnim stanjem zbog ruske pune invazije, što su ukrajinski poslanici naglasili prilikom usvajanja rezolucije na sjednici parlamenta.

“Ratno stanje u Ukrajini, uvedeno kao odgovor na rusku punu invaziju, ne dopušta izbore prema ukrajinskom ustavu”, navodi se u dokumentu.

Dodaje se da je ukrajinski narod jedinstven u mišljenju da bi takvi izbori trebalo da se održe nakon završetka rata.

Ratno stanje u Ukrajini uvedeno je samo dan nakon što je Kremlj pokrenuo rat u februaru 2022. godine.

Ukrajinski zvaničnici su više puta napomenuli da praktični, kao i pravni razlozi, onemogućavaju održavanje izbora.

Oni ukazuju na velike bezbjednosne zabrinutosti, navodeći da bi prepune biračke stanice bile primamljive mete za rusku vojsku koja je više puta napadala civilne ciljeve, uključujući škole, bolnice i stambene zgrade u protekle tri godine.

Osim toga, milioni Ukrajinaca pobjegli su iz zemlje zbog rata i njihovo učešće mora biti uzeto u obzir.

