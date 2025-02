Njemačka: Opozicioni blok CDU/CSU dobio najviše glasova, rekordan rezultat AfD-a

Berlin, (MINA) – Opozicioni blok Hrišćansko-demokratske unije Njemačke (CDU) i Hrišćansko-socijalne unije (CSU) osvojio je najviše glasova na parlamentarnim izborima u nedjelju, pokazale su izlazne ankete.

Kandidat tog konzervativnog bloka za kancelara, Fridrih Merc, sada ima priliku da na toj funkciji naslijedi socijaldemokratu Olafa Šolc, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Merzov blok CDU/CSU osvojio je prvo mjesto sa 28,5 odsto glasova, slijedi Alternativa za Njemačku (AfD) sa 20 odsto, što je rekordan rezultat za tu stranku krajnje desnice.

Šolcov SPD osvojio je 16,5 odsto glasova, što je najgori rezultat te stranke lijevog centra ikada, pokazala je projekcija.

Na prijevremenim parlamentarnim izborima biralo se 630 poslanika novog saziva Bundestaga.

Pravo glasa imalo je 59,2 miliona građana.

Na izborima se za funkciju kancelara takmiči pet stranačkih kandidata, iako formalno šefa vlade tek poslije izbora bira novi saziv Bundestaga.

Za kancelarske kandidate su svoje lidere predložili demohrišćani (CDU i CSU), socijaldemokratska SPD, Zeleni, desničarska AfD i ljevičarsko-populistički Savez Sara Vagenkneht.

Broj kandidata na izbornim listama je bio 4.506, i on je značajno manji nego na izborima 2021. godine, kada ih je bilo 6.211.

Nešto manje od jedne trećine kandidata su žene.

Na izborima će se za reizbor boriti i 80 odsto sadašnjih poslanika u Bundestagu, koji je sa dosadašnjih 736 mandata ujedno i najveći izabrani donji dom nekog parlamenta u svijetu.

Parlamentarni izbori su redovno bili planirani za narednu jesen, ali su, poslije raspada njemačke vladajuće tročlane koalicije SPD, Zelenih i liberalne FDP, raspisani vanredni.

