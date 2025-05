Merc izabran za njemačkog kancelara

Berlin, (MINA) – Fridrih Merc izabran je za njemačkog kancelara u drugom krugu glasanja u Bundestagu danas.

Konzervativni lider, koji je oslabljen neočekivanim neuspjehom u prvom krugu, obezbijedio je 325 glasova u dramatičnom drugom krugu – nešto više od 316 potrebnih za pobjedu, piše Politiko.

Merc sada preuzima kormilo krhke koalicije između konzervativnog bloka i lijevocentričke Socijaldemokratske partije (SPD).

Koalicija će imati jednu od najtanjih parlamentarnih većina od Drugog svjetskog rata, sa samo 52 odsto mjesta.

Rijetko drugo glasanje omogućeno je nakon što su se četiri frakcije, uključujući Zelene i Ljevicu, saglasile da zaobiđu standardna proceduralna kašnjenja, omogućavajući parlamentu da se ponovo sastane samo nekoliko sati nakon šokantnog neuspjeha.

Mercov konačni uspjeh uslijedio je nakon intenzivnog unutarstranačkog pritiska i hitnih sastanaka iza zatvorenih vrata tokom popodneva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS