Masovni udari na energetsku i gasnu infrastrukturu Ukrajine

Kijev, (MINA) – Ruske snage pogodile su energetsku i gasnu infrastrukturu Ukrajine u novom napadu bespilotnim letjelicama i raketama, rekao je ukrajinski ministar energetike German Galuščenko.

“Još jednom se energetska i gasna infrastruktura u raznim regijama Ukrajine našla pod masovnom raketnom vatrom i vatrom iz bespilotnih letjelica”, objavio je Galuščenko na Fejsbuku /Facebook/, prenosi Hina.

On je dodao da su preduzete sve mjere kako bi se stabilizovalo snabdijevanje energijom i gasom.

U napadu su oštećena postrojenja za proizvodnju prirodnog gasa ukrajinske državne naftne i gasne kompanije Naftogaz.

“Oštećena su proizvodna postrojenja koja osiguravaju proizvodnju gasa. Srećom, nije bilo žrtava”, objavio je Naftogaz na Telegramu.

Guverner Ternopila na zapadu Vjačeslav Nehoda rekao je da je napad pogodio kritično industrijsko postrojenje i najavio moguća ograničenja snabdijevanjem gasom.

“Ukrajinska protivvazdužna obrana oborila je projektil i nije bilo žrtava”, kazao je on.

U sjeveroistočnom gradu Harkovu, ruske snage napale su civilno preduzeće i ranile najmanje pet osoba, a u sjevernoj regiji Černihivu pogođen je proizvodni pogon, tvrde guverneri.

Rusija, koja je svoje napade raketama i bespilotnim letjelicama prethodno usmjeravala na ukrajinski elektroenergetski sektor, posljednjih mjeseci je oštro pojačala napade na skladišta gasa i proizvodna polja.

