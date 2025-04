Masovni raketni udari na Ukrajinu, Poljska podigla avione

Kijev, (MINA) – Poljski i saveznički avioni aktivirani su jutros kako bi obezbijedili sigurnost poljskog vazdušnog prostora nakon što je Rusija pokrenula vazdušne udare ciljajući zapadnu Ukrajinu, saopštilo je Operativno zapovedništvo poljskih oružanih snaga.

“Preduzeti koraci usmjereni su na osiguranje bezbjednosti u regionima koji se graniče sa rizičnim područjima”, saopštila je Komanda Poljske.

Cijela Ukrajina bila je pod upozorenjem na vazdušni napad od dva sata posle ponoći nakon što su ukrajinske avio snage upozorile na ruske raketne napade.

Vojna uprava ukrajinske prijestolnice i gradonačelnik Vitalij Kličko rekli su da su najmanje tri osobe povrijeđene, a nekoliko je požara izbilo u Kijevu rano jutros nakon ruskog raketnog napada.

Kličko je kazao da su požari zabilježeni u najmanje tri okruga Kijeva.

U Ukrajini je Dan žalosti posle raketnog napada na Krivi Rog u kojem je poginulo 19 ljudi, među kojima je i devetoro dece, a ranjeno 68 civila.

