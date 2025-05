Lunić: Mirovni pregovori bili bi pozitivan signal, ali ne i garancija mira

Podgorica, (MINA) – Mirovni pregovori Rusije i Ukrajine bili bi prvi korak ka deeskalaciji sukoba, ali ne bi predstavljali i garanciju mira, jer se za sada ne vidi volja zaraćenih strana za kompromisom, smatra konsultant iz oblasti geopolitike i bezbjednosti Nikola Lunić.

On je kazao da bi, ukoliko dođe do mirovnih pregovora Rusije i Ukrajine, to svakako bio pozitivan signal.

„Međutim, pregovori ne bi predstavljali i garanciju mira, jer se za sada ne vidi voljnost zaraćenih strana za kompromisom“, rekao je Lunić agenciji MINA.

Kako je naveo, da bi do mirovnih pregovora uopšte došlo, neophodno je učešće relevantnih aktera koji bi svojim uticajem obezbijedili usaglašenost osnovnih principa, demotivisanje sukobljenih snaga za vojnom pobjedom i mehanizme međunarodnih garancija za poštovanje mirovnog sporazuma.

Prema riječima Lunića, s obzirom na globalno geopolitičko okruženje, jasno je da bi moderatorstvo takvih pregovora trebalo da vode Sjedinjene Američke Države (SAD), Kina i Evropska unija (EU).

„Ukoliko posrednici budu stvarno želeli mir, možemo se nadati da bi pritiskom na obje strane i uz određene obostrane gubitke u teritorijalnom ili političkom kontekstu, moglo doći do trajnog rešenja“, rekao je Lunić.

Kako je kazao, alternativa tome su fingirani pregovori bez cilja ili zamrznuti konflikt koji u vojnom smislu predstavlja samo period intenzivnih priprema za sljedeći rat.

Lunić je naveo da su u trenutnim okolnostima potencijalni pregovori više dio strategije geopolitičkog pozicioniranja, nego iskrene potrage za kompromisom.

„Aktuelno pozicioniranje Rusije i Ukrajine je duboko asimetrično i odražava njihove različite ciljeve i narative, uz blisku vezanost za trenutnu vojno-političku situaciju“, rekao je Lunić.

On je dodao da Rusija najčešće nastupa iz pozicije sile i sa narativom pobjednika, čak i kada na bojištu nema odlučujuću vojnu prednost.

„Lako je iz dosadašnjih ruskih diplomatskih inicijativa zaključiti da Moskvi nije primaran cilj mir, već uspostavljanje novih geopolitičkih realnosti“, istakao je Lunić.

Upravo zato, kako je naveo, potencijalne mirovne pregovore Rusija koristi taktički kao sredstvo za dobijanje na vremenu, smanjenje pritiska režima sankcija i uticaja na unutrašnju politiku pojedinih država Zapada.

„Nameće se zaključak da je Rusija spremna isključivo za mir pod njenim uslovima, što praktički podrazumijeva političku kapitulaciju Ukrajine“, rekao je Lunić.

On je kazao da je Ukrajina, za razliku od Rusije, spremna na pregovore, ali isključivo pod uslovima obnove teritorijalnog integriteta i izgradnje bezbjednosnih garancija.

„Ukrajinska pozicija predstavlja i test političke volje Zapada jer su ukrajinske sposobnosti dobrim dijelom zavisne od zapadne podrške. Samim tim, Ukrajina je realno otvorena za pregovore, ali ne po svaku cijenu“, objasnio je Lunić.

Prema njegovoj ocjeni, još je nerealno nadati se trajnom miru.

„Do stvarnih mirovnih pregovora će doći tek kada vojna situacija na bojnom polju radikalno promijeni odnos snaga ili kada dođe do veće promjene u geopolitičkim kalkulacijama ključnih globalnih aktera“, dodao je Lunić.

Kako je kazao, upravo zbog toga je neophodno prvo obezbijediti političku usaglašenost SAD, Kine i EU o miru u Ukrajini, a potom takva rešenja nametnuti zaraćenim stranama.

Lunić je, govoreći o ulozi SAD-a u ratu u Ukrajini, rekao da je uloga te države u ratu ključna u vojnom i političkom kontekstu, a da američko pozicioniranje u mirovnim pregovorima ima direktan uticaj na tok sukoba.

On je podsjetio da su SAD od početka rata bile najveći pojedinačni donator vojne pomoći Ukrajini i lider u formiranju međunarodne koalicije za podršku Kijevu.

„Međutim, sada je njihova uloga u mirovnim naporima ambivalentna, jer ne žele da budu direktan učesnik pregovora kako bi izbjegli sliku direktnog sukoba sa Rusijom, ali istovremeno pregovori su objektivno neostvarivi bez saglasnosti Vašingtona“, kazao je Lunić.

Kako je naveo, samim tim, SAD se percipiraju kao kreator okvira za buduće pregovore, iako oni sami žele da očuvaju sliku Ukrajine koja sama odlučuje o svojoj sudbini.

„Njihov interes je okončanje rata bez otvorene konfrontacije sa Rusijom, ali i bez vidljivog političkog poraza Zapada“, smatra Lunić.

On je dodao da obećanja američkog predsjednika Donalda Trampa o “zaustavljanju rata za 24 sata” predstavljaju političku poruku biračima, ali se u kontekstu međunarodnih odnosa percipiraju i kao potencijalni veliki zaokret američke spoljne politike.

„Pritiskom na Kijev i eventualnom legitimizacijom okupacije, Tramp bi mogao da ugrozi savezničke evroatlantske odnose, a u Kongresu da izazove opstrukciju svojih planova. I bez obzira na eventualnu želju da se sa Moskvom ublaži konfrontacija, geopolitička cijena takvog pristupa bi bila previsoka za Vašington“, rekao je Lunić.

Upitan šta su glavni problemi koji mogu dovesti do neuspjeha u pregovorima, Lunić je odgovorio da mirovni pregovori mogu biti pokrenuti, ali da je velika vjerovatnoća da propadnu u ranoj fazi ako ne dođe do promjene percepcije kod involviranih strana.

Kako je rekao, neki od faktora koji mogu dovesti do neuspjeha pregovora su maksimalistički i nefleksibilni zahtjevi obje strane, kao i stečeno nepovjerenje zbog ranijih sporazuma.

Lunić smatra da do neuspjeha pregovora mogu dovesti i vojne kalkulacije o pobjedi na bojnom polju, unutrašnja politička situacija u Rusiji i Ukrajini, kao i suprotstavljeni interesi globalnih geopolitičkih aktera.

„Pregovori bi bez sumnje predstavljali i rizik za evropsku bezbjednosnu arhitekturu, što definitivno prevazilazi bilateralni konflikt Moskve i Kijeva“, dodao je Lunić.

On je istakao da ključni problemi pregovora nijesu samo tehničke prirode, već su identitetski, teritorijalni i ideološki.

„Upravo zato, bez pritiska i garancija velikih sila, šansa za uspješne pregovore i dugotrajan mir ostaje minimalna“, rekao je Lunić.

Prema njegovim riječima, iako politička elita u Rusiji zadržava iluziju sopstvene globalne moći i nastoji da tu sliku projektuje na Zapad, geopolitička realnost je neupitna.

„Održivost ovog rata je u direktnoj zavisnosti od podrške koju Ukrajina i Rusija dobijaju sa Zapada i iz Kine“, naglasio je Lunić.

On je kazao da, bez obzira što ruski predsjednik Vladimir Putin živi u fantazmagoriji o učešću na novoj Jalti i podjeli sfera geopolitičkog uticaja, stvarni mirovni dogovor i deeskalacija globalnih tenzija zavisiće isključivo od dogovora lidera SAD i Kine.

