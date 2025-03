Hiljade građana dočekuju studente pred veliki protest u Beogradu

Beograd, (MINA) – Hljade građana dočekuju na ulicama Beograda studente koji su do glavnog grada pješačili iz mnogih krajeva Srbije, kako bi prisustvovali sjutrašnjem velikom protestu.

U centar Beograda prva je stigla na grupa biciklista iz Kragujevca, dok se očekuju prve kolone pešaka iz južne i zapadne Srbije.

Trasa na kojoj Beograđani dočekuju studente duga je više kilometara.

Uprkos kiši, hiljade građana su na ulicama, prenosi Radio Slobodna Evropa (RSE).

Uz transparente “Studenti, Beograd je vaš”, studentima koji dolaze u Beograd namijenjenje su medalje i cvijeće.

Studentski redari pozvali su građane da ne prilaze traktorima i ogradi ka Pionirskom parku između Predsjedništva i Skupštine Srbije.

Dok građani prolaze ka Terazijama u samom centru, gdje se organizuje doček studenata, zaustavljaju se kod kampa “studenata koji žele da uče”.

Uz negodovanje, pištaljke i trube, okupljenima u kampu, pored ostalog, uzvikuju “ćaci”, što je pogrdan naziv za njih, kao i “pumpaj”, što je jedna od parola studentskih protesta.

RSE piše da su u Pionirskom parku jake policijske snage, u opremi za razbijanje demonstracija.

Studenti koji duže od tri mjeseca blokiraju fakultete širom Srbije pozvali su na protest sjutra u Beogradu, zahtijevajući krivičnu i političku odgovornost za smrt 15 osoba u padu nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra.

