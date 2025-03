Gutereš pokrenuo inicijativu za jačanje UN-a

Njujork, (MINA) – Generalni sekretar Ujedinjenih nacija (UN) Antonio Gutereš pokrenuo je “Inicijativu UN80” da bi poboljšao efikasnost organizacije koja obilježava svoju 80. godišnjicu.

Gutereš je na konferenciji za novinare u sjedištu UN-a u Njujorka, istakao da želi hitnu reformu te svjetske organizacije.

“Potreba je velika i cilj je jasan: još jače i efikasnije UN koje rade za ljude”, rekao je Gutereš, saopšteno je iz UN-a.

Navodi se da je Gutereš ukazao na globalne izazove i rekao da UN nikada nijesu bile potrebnije.

“Ovo su vremena intenzivne neizvjesnosti i nepredvidivosti”, rekao je on, ističući da UN ostaju ključne za promovisanje mira, razvoja i ljudskih prava.

Gutereš je podsjetio na finansijske poteškoće, napominjući da su se UN najmanje sedam godina suočavale sa krizom likvidnosti zbog nedosljednih plaćanja država članica.

“Ne plaćaju sve države članice u potpunosti, a mnoge takođe ne plaćaju na vrijeme”, rekao je Gutereš, prenosi Al Džazira.

