Generalna skupština UN usvojila dvije rezolucije o Ukrajini

Njujork, (MINA) – Generalna skupština Ujedinjenih nacija (UN) usvojila je danas, na trogodišnjicu ruske agresije na Ukrajinu, rezoluciju koja podržava ukrajinski suverenitet i teritorijalni integritet.

Rezoluciju, čiji su autori Ukrajina i evropski saveznici, podržale su 93 članice predstavničkog tijela svjetske organizacije, suzdržano ih je bilo 65, a protiv se izjasnilo 18 država.

Sjedinjene Američke Države (SAD) bile su među zemljama koje su se izjasnile protiv, a Srbija i Crna Gora su je podržale, prenosi Glas Amerike.

Takođe, Generalna skupština usvojila je i predlog američke rezolucije predložene istim povodom, ali su SAD tokom glasanja bile suzdržane.

Tumači se da su uzrok tome amandmani na predlog američke rezolucije sa kojima su se saglasile članice Generalne skupštine svjetske organizacije.

Amandmani uneseni u rezoluciju obuhvataju definisanje da je Rusija na Ukrajinu pokrenula invaziju u punom obimu i da je održivi i sveobuhvatni mir potrebno postići u skladu sa Poveljnom Ujedinjenih nacija i podrškom ukrajinskom suverenitetu, nezavisnosti, jedinstvu i teritorijalnom integritetu.

Dokument je podržalo 93 članica, njih 73 je bilo uzdržano, a osam zemlja je bilo protiv.

U tom tekstu SAD su pozivale na “brzo okončanje sukoba” i dalje na “trajni mir između Ukrajine i Ruske Federacije”.

U predlogu koji su izradile SAD nije se pominjala invazija Rusije na Ukrajinu u punom obimu, koja je počela prije tačno tri godine.

Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je u petak da će rezolucija koju predlažu SAD “potvrditi da je ovaj sukob užasan, da UN mogu pomoći da se okonča i da je mir moguć”.

“Ovo je naša prilika da izgradimo pravi zamah ka miru”, naveo je Rubio u saopštenju.

U ukrajinskoj rezoluciji navodi se da ruska invazija traje već tri godine i da nastavlja da ima razorne i dugotrajne posljedice ne samo za Ukrajinu, već i za druge regione i globalnu stabilnost.

Poziva se na deeskalaciju, rani prekid neprijateljstava i mirno rješavanje rata protiv Ukrajine i naglašava se potreba da se rat završi ove godine.

U ukrajinskom nacrtu se navodi da ranije rezolucije koje je usvojila Generalna skupština moraju biti u potpunosti sprovedene, uključujući one kojima se Rusija poziva da se potpuno povuče sa međunarodno priznatih granica Ukrajine.

Rezolucije Generalne skupštine UN-a nijesu pravno obavezujuće, ali nose moralnu težinu kao stav međunarodne zajednice.

