EK predlaže novu strategiju sigurnosti i jačanje Europola

Brisel/Strazbur, (MINA) – Evropska komisija (EK) predložila je danas novu strategiju unutrašnje sigurnosti pod nazivom ProtectEU, koja između ostalog uključuje znatno jačanje evropske agencije za policijsku saradnju – Europola.

Cilj nove strategije je olakšati koordinisano djelovanje, produbiti saradnju razmjenom informacija, te poboljšati otpornost Evropske unije (EU) i kolektivnu sposobnost sprečavanja i otkrivanja sigurnosnih prijetnji i djelotvornost odgovora na njih, piše Hina.

Predsjednica Komisije Ursula fon der Lajen kazala je da je sigurnost jedan od ključnih preduslova za otvorena, dinamična društva i uspješnu ekonomiju.

“Zato danas pokrećemo važnu inicijativu za bolje suzbijanje sigurnosnih prijetnji kao što su terorizam, organizovani kriminal, rastući kibernetički kriminal i napadi na našu ključnu infrastrukturu”, rekla je Fon der Lajen.

Strategija ProtectEU, između ostalog, predviđa novi, jači mandat Europola, koji bi trebalo da postane operativna policijska agencija za jačanje podrške državama članicama.

Europol ima preko 1,4 hiljada zaposlenih koji su zaduženi da pomažu državama članicama u borbi protiv organiziranog kriminala, terorizma, kibernetičkih napada.

Komisija želi udvostručiti broj zaposlenih u Europolu.

“Svaki dan čujemo da su kriminalci korak ispred nas. To se može promijeniti samo ako osnažimo naše agencije za sprovođenje zakona, stoga ćemo predložiti da Europol postane pokretačka snaga evropske sigurnosti udvostručenjem njegovog osoblja, jačanjem njegovog mandata i poboljšanjem njegove učinkovitosti”, rekao je komesar za unutrašnje poslove Magnus Bruner.

Sadašnji mandat Europola ne uključuje borbu protiv hibridnih prijetnji i sabotaža, što bi se trebalo promijeniti.

Komisija će naredne godine predložiti zakon o promjeni mandata Europola.

S novim mandatom, Europol bi trebalo da ima veću ulogu u istragama prekograničnih, opsežnih i složenih slučajeva koji predstavljaju ozbiljnu prijetnju unutrašnjoj sigurnosti Unije, osigurala bi se tješnja saradnja s drugim agencijama EU-a, posebno s Eurojustom i EPPO-om.

Cilj pojačane podrške Europola trebao bi biti i jačanje kapaciteta država članica za sprovođenje djelotovrnih istraga pomoću digitalne forenzike, dešifrovanja, obrade sve većih količina podataka, operativne upotrebe novih i inovativnih tehnologija, suzbijanja nezakonite dobiti.

Izvršna potpredsjednica Komisije za sigurnost i demokratiju Hena Virkunen najavila je da će Komisija takođe predložiti jačanje agencije za evropsku graničnu i obalsku stražu – Fronteksa, te reformu agencija EU-a za saradnju u kaznenom pravosuđu – Eurojusta.

