Šarčević i Božović u finalu turnira u Prištini

Podgorica, (MINA) – Bokseri Bijelog Polja Mirko Šarčević i Filip Božović boriće se za zlatnu medalju na memorijalnom turniru Ljah Nimani u Prištini.

Protivnik Šarčevića u kategoriji do 75 kilograma biće Bugarin Stelijan Strahilov.

Rival Božovića u kategoriji do 54 kilograma biće Makedonac Petar Arsovski, bronzani sa Evropskog prvenstva u Sofiji.

Bjelopoljski bokseri voljom žrijeba izborili su direktan plasman u finale.

Finalni mečevi na programu su sjutra u 12 sati.

