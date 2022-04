Podgorica domaćin finalnog turnira

Podgorica, (MINA) – Podgorica će 20. i 21. maja biti domaćin finalnog turnira Kupa Crne Gore za rukometaše i finalnog duela rukometašica, saopšteno je iz Rukometnog saveza.

Navodi se da je Komisija za takmičenje Upravnog odbora Rukometnog saveza donijela odluku nakon javnog otvaranja ponuda koje su dostavljene na konkursu.

“Ponude su dostavili Glavni grad Podgorica – Sekretarijat za kulturu i sport i Rukometni klub Budvanska rivijera Budva, čiji predstavnici Miloš Antić i Dejan Nikolić su prisustvovali javnom otvaranju ponuda u prostorijama Saveza”, saopšteno je iz Rukometnog saveza.

U polufinalnim duelima Kupa za rukometaše, 20. maja, igraće Budvanska rivijera Budva i Lovćen, odnosno Budućnost Podgorica i Rudar.

Finale je zakazano za 21. maj.

Istog dana za trofej u konkurenciji rukometašica igraće Budućnost Bemaks i Nikšić.

