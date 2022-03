Pobjeda Mornara protiv Zadra

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata pobijedili su večeras u Baru ekipu Zadra 86:84, u utakmici 24. kola Admiralbet ABA lige.

Barski tim do devetog trijumfa ove sezone vodio je Vladimir Mihailović sa 29 poena.

Dvocifreni su bili i Aleksandar Lazić sa 13, Tejlor Smit i Marko Jeremić po 12 i Strahinja Mićović sa 11 poena.

U ekipi Zadra najbolji su bili Trebor Tompson

i Martin Junaković sa po 19 poena.

Domaćin je u 34. miinutu imao 17 poena prednosti (78:61), ali je dozvolio rivalu da napravi seriju 20:3 i u finišu zaostatak svede na poen (82:81)

U uzbudljivoj završnici bolje se snašao domaćinm i došao do pobjede.

Budućnost Voli će u Podgorici, u 21 sat, igrati protiv Cibone.

Poraz su juče upisali košarkaši SC Derbija, koji su u Laktašima izgubili od Igokee 83:67.

