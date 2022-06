Mornar izborio majstoricu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata pobijedili su danas u Baru ekipu Budućnost Volija 78:71 i izjednačili na 2:2, u finalu plej-ofa prvenstva Crne Gore.

Pobjednika duela odlučila je serija domaćina u posljednjoj četvrtini od 18:2 za vođstvo od 72:66 u 38. minutu.

Budućnost je u 17. minutu imala prednost od 22 poena (48:26), u 28. bilo je 12 (62:50), a u 32. deset koševa (64:54).

Uslijedio je veliki povratak domaćina, preokret i pobjeda za majstoricu.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Sead Šehović sa 17, Marko Jeremić je unacio 15, Vladimir Mihailović 14, a poen manje Strahinja Mićović.

U ekipi Budućnosti dvocifreni su bili samo Džastin Kobs i Filip Barović sa po 12 koševa.

Odlučujući, peti, meč biće odigran u srijedu u Podgorici.

