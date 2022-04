Marić objavio spisak za razvojni turnir u Albaniji

Podgorica, (MINA) – Selektor kadetske fudbalske reprezentacije Crne Gore Mirko Marić objavio je danas spisak igračica koje konkurišu za nastup na UEFA Razvojnom turniru u Albaniji.

Turnir će biti odigran od 3. do 8. maja u Kamzi, gradiću u blizini Tirane.

Rivali crnogorske selekcije, osim domaćina Albanije, biće Kazahstan i Kosovo.

Marić je pozvao 20 igračica.

Na spisku su:

golmani – Jovana Žugić (Ekonomist) i Anja Jovanović (Mladost);

odbrana – Amra Mehović, Nikolina Mijović (Cveteks), Tijana Janković, Anastasija Zarubica (Ekonomist), Dunja Bojanić, Vladana Boričić, Lana Đurović, Mia Vukčević (Mladost), Slavica Krstevska i Sofija Beatović (Obilić);

vezni red – Jelena Nikčević (Ekonomist), Larisa Đurković (Mladost) i Katarina Čađenović (Danilovgrad);

napad – Tatjana Osmajić, Lejla Bambur (Breznica), Nađa Doknić (Ekonomist), Maša Tomašević (Danilovgrad).

Prvi meč na turniru crnogorska selekcija odigraće 3. maja protiv Albanije.

Za 5. maj zakazan je duel sa Kazahstanom, dok će se tri dana kasnije sasatati sa Kosovom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS