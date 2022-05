Kovinić osvojila ITF turnir u Visbadenu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska teniserka Danka Kovinić pobjednica je ITF turnira u njemačkom Visbadenu.

Ona je danas u finalnom meču pobijedila 228. teniserku svijeta, Njemicu Nastasju Marijanu Ščunk 2:0, po setovima 6:3 i 7:6.

Kovinić je u Visbadenu slavila i protiv Done Vekić iz Hrvatske, Mendi Minele iz Luksemburga i Njemice Eve Lis.

To je njena 13. ITF titula u karijeri, a prvu je osvojila 2010. godine.

Trofej je osvojila poslije dvije i po godine i turnira u mađarskom Sekešfehervaru, kada je bila bolja od Rumunke Irine Kamelije Begu.

