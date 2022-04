Ekspo komerc novi sponzor Košarkaškog saveza

Podgorica, (MINA) – Kompanija Ekspo komerc /Expo Commerce/ novi je sponzor Košarkaškog saveza, saopšteno je iz te asocijacije.

Saradnja je dogovorena na godinu, a ugovor su potpisali izvršni direktor Ekspo komerca Nikola Dabović i generalni sekretar Košarkaškog saveza Darko Ivanović.

Dabović je naglasio da je Ekspo komerc kao društveno odgovorna kompanija uvijek spremna na saradnju sa ljudima koji žele da podignu kvalitet na veći nivo.

“Zato smo i odlučili da potpišemo sponzorski ugovor sa Košarkaškim savezom, kako bi pomogli da se ostvare zacrtani ciljevi, posebno kada su u pitanju reprezentativne selekcije”, rekao je Dabović.

On vjeruje da je to samo početak uspješne saradnje na duže staze.

“Zajedno možemo da radimo na ostvarivanju poslovnih i sportskih ciljeva. Smatramo da su košarkaši i košarkašice, kao i sportisti uopšte, najbolji ambasadori naše zemlje i želimo da i mi budemo dio te uspješne priče. Nadam se da ćemo u periodu koji slijedi, zajedno da se radujemo uspjesima svih selekcija, koje ponosno predstavljaju Crnu Goru na svim međunarodnim takmičenjima”, poručio je Dabović.

Ivanović je istakao da mu je drago što su uspjeli da dodatno prošire sponzorski pul.

“Prija nam to što sve veći broj kompanija u Košarkaškom savezu vidi pravog partnera, a u našim košarkašima i košarkašicama potencijal za velike stvari. Sigurno da su košarkaška tradicija i visoko pozicioniranje naših najbojih košarkaša i košarkašica na svjetskim rang listama preporuka za ovakav vid saradnje. Hvala Ekspo komercu na povjerenju”, rekao je Ivanović.

