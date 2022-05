Budućnost Voli u finalu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija plasirali su se u finale plej-ofa prvenstva Crne Gore.

Budućnost je danas u Bemaks areni, u revanš meču polufinala, pobijedila Podgoricu 73:61 i sa dva trijumfa izborila finale.

Prvi međusobni duel dobila je 80:58.

Budućnost je opravdala ulogu favorita, ali je do pobjede došla teže od očekivanog.

Podgorica je pružila snažan otpor, u drugoj četvrtini imala je prednost od deset poena, a do kraja meča bila je u igri.

U 37. minutu imala je svega tri poena zaostatka.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Petar Popović sa 17, dok je Zoran Nikolić meč završio sa 16 poena.

U ekipi Podgorice istakli su se Alen Hadžibegović sa 16 i Marko KOvačević sa 14 poena.

Rival Budućnost Volija u finalu biće Mornar Barsko zlato, koji je u dva meča bio bolji od SC Derbija.

U finalu igra se na tri pobjede, a prvi meč na programu je u ponedjeljak.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS