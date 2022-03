Juniorska odbojkaška reprezentacija počela pripreme

Podgorica, (MINA) – Muška juniorska odbojkaška reprezentacija Crne Gore okupila se u Podgorici i nakon odrađenih ljekarskih pregleda počela pripreme za drugu rundu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo za igraće do 20 godina.

Selektor Predrag Ćorluka računa na 16 odbojkaša.

Pripremaće se tehničari – Rastko Milenković (Budva), Avram Božović (Galeb Liko Soho Group) i

Nemanja Rađenović (Mediteran);

korektor – Miro Miljanić (Budva);

srednji blokeri – Matija Ćinćur (Budućnost volley), Vasilije Novaković (Mediteran), Stefan Femić (Jedinstvo) i Luka Vujošević (Galeb Liko Soho Group);

primači servisa – Vukašin Cimbaljević (Vojvodina),

Lazar Cimbaljević (Galeb Liko Soho Group), Milan Rovčanin (Jedinstvo), Feđa Čičić (Budućnost volley), Andrija Miranović (Budućnost volley), Filip Mašković (Budućnost volley) i Peko Zec (Mediteran) i

libero – Danilo Krivokapić (Budva)

Turnir druge runde kvalifikacija, grupe H, za juniore biće odigran od 8. do 10. aprila u Podgorici, u Verde kompleksu.

Na turniru će, zbog odluke CEV-a da suspenduje Rusiju, pored crnogorske reprezentacije učestvovati Finska, Slovačka i Norveška.

Selektoru Ćorluki u radu će pomagati pomoćni treneri Mladen Miladinović i Mirko Radević.

