Jadran poveo 2:1 u finalu

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadrana pobijedili su večeras u Herceg Novom kotorski Primorac 13:9 i poveli 2:1 u finalnoj seriji plej-ofa prvenstva Crne Gore.

Domaćin je u trećem meču nadigrao rivala, u finišu druge četvrtine vodio je 7:2, a na početku posljendjeg dijela meča 10:5.

Primorac je uspio da smanji zaostatak na 11:9, ali je domaćin sa dva pogotka riješio sve dileme.

Dvostruki strijelci bili su Dimitrije Obradović, Jovan Vujović i Matija Sladović, dok su po gol postigli Uroš Vučurović, Danilo Radović, Martin Gardašević, Džejk Musket, Vasilije Radović, Matej Čeraj i Marko Petković.

U kotorskom timu Vuk Drašković je postigao tri, Marko Gopčević je postigao dva, a po gol Uglješa Vukasović, Marko Mršić, Đorđije Stanojević i Dušan Matković.

U finalu igra se na tri dobijena meča.

Naredni meč na programu je u petak u Kotoru.

