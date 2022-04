Đinović ekspresno do osmine finala EP u Sofiji

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Tomislav Đinović plasirao se u osminu finala Evropskog prvenstva za mlade u Sofiji.

On je danas u prvom kolu kategorije do 60 kilograma, prekidom u prvoj rundi, pobijedio Litvanca Paulisa Bublisa.

Član Bokserskog kluba Zlatičanin do pobjede došao je nakon deset sekundi borbe.

On je sa nekoliko preciznih udaraca uzdrmao rivala i primorao sudiju da mu broji, nakon čega su iz ugla litvanskog borca odlučili da predaju borbu.

Đinovića u narednom kolu, u nedjelju, čeka Poljak Mike Druzga, koji je na startu bio bolji od Tora Nika Zulavinskog iz Švedske.

Za osminu finala sjutra će se boriti Bjelopoljac Filip Božović, u kategoriji do 54 kilograma, protiv Poljaka Nikodema Šafarža.

Među 16 najboljih je i Mirko Šarčević, koji je juče u prvom kolu kategorije do 71 kilogram, jednoglasnom odlukom sudija, pobijedio Izraelca Jirisa Sijela 5:0.

Naredni rival bokseru Bijelog Polja, u nedjelju, biće Šveđanin Sigfrid Džonatan Jonson, koji je na startu, nokautom u drugoj rundi, eliminisao Litvanca Pauliusa Vilkasa.

Šampionat u Sofiji okupio je više od 400 takmičara iz 40 država.

