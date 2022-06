Crna Gora prvi put sa dva stonotenisera među deset najboljih

Podgorica, (MINA) – Crnogorski stonoteniseri

Filip Radović i Luka Bakić, poslije uspješnih nastupa na turnirima u Parizu i Laškom, nalaze se među deset najboljih na junskoj Svjetskoj parastoni tenis rang listi, saopšteno je iz Paraolimpijskjog komiteta.

To je prvi put u istoriji crnogorskog paraolimpijskog pokreta da Crna Gora ima dva predstavnika među deset najboljih stonotenisera svijeta u kategoriji S10.

Radović se, sa novih 66 bodova, vratio na treće mjesto sa 1760 bodova.

Bakić je sedmi sa 1.673boda, što je njegov najbolji plasman na rang listi u karijeri.

Čelnu poziciju zadržao je Poljak Patrik Čojnovski sa 1908, dok je drugoplasirani Dejvid Džejkobs iz Indonezije sa 1786 bodova.

Radović i Bakić nastupiće od sjutra na međunarodnom parastonoteniskom turniru Montenegro open u sportskom kompleksu Voko u Podgorici.

