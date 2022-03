Budva odbranila trofej

Podgorica, (MINA) – Odbojkaši Budve četvrti put uzastopno pobjednici su Kupa Crne Gore.

Budva je danas u Podgorici, u finalnom meču, pobijedila Budućnost 3:2 (25:19, 25:19, 25:27, 23:25 i 15:7).

Budvanski tim dobio je i oba međusobna duela u šampionatu Crne Gore.

U konkurenciji odbojkašica trofej su osvojile odbojkašice Galeb Liko Soho Grpupa.

