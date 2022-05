Budućnost Voli u polufinalu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija plasirali su se u polufinale plej-ofa Admiralbet ABA lige.

Budućnost je večeras u Železniku, u drugom meču četvrtfinala, pobijedio FMP 79:74 i sa 2:0 u seriji izborio polufinale.

Podgorički tim do pobjede vodio je Džastin Kobs sa 16, Vladimir Micov ubacio je 12, a poen manje Marko Jagodić Kuridža.

U ekipi iz Železnika najbolji je bio Danilo Tasić sa 17 koševa.

Budućnost Voli će u polufinalu igrati protiv Partizana.

Drugi polufinalni par čine Crvena zvezda i Cedevita Olimpija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS