Budućnost Bemaks bez trofeja

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa nijesu uspjele da osvoje trofej WABA lige.

Budućnost je večeras u Podgorici, u finalnom meču završnog turnira, poražena od Cinkarne Celje 58:51.

Slovenački predstavnik u većem dijelu meča bio je u vođstvu, koje je iznosilo i 16 poena.

Najefikasnija u pobjedničkom timu, koji je osvojio treći trofej u regionalnom takmičenju, bila je Izabela Ramona sa 16 poena.

U ekipi Budućnosti dvocifrene su bile Dragana Živković i Mina Đorđević sa po 11 poena.

U meču za treće mjesto Orlovi su pobijedili Montanu 72:63.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS