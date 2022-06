Arsenal izborio Prvu ligu, Rudar i naredne sezone u društvu najboljih

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri tivatskog Arsenala i Rudara iz Pljevalja naredne sezone igraće u Telekom Prvoj crnogorskoj ligi.

Arsenal je na DG areni, u revanš meču baraža, igrao sa Podgoricom neriješeno 1:1.

Plasman u viši rang izborio je zahvaljujući pobjedi u Tivtu od 4:0.

Domaćin je poveo golom Andreja Bajovića u 61. minutu.

Izjednačio je i postavio konačan rezultat Dejan Pepić u 78. minutu.

Rudar je izborio opstanak uprkos porazu u Pljevljima od Mladosti 2:1.

Prvi duel na DG areni dobio je 4:1.

Rudar je poveo u 31. minutu golom Nikše Vujanovića.

Izjednačio je Siniša Stanisavić u 40. minutu.

Isti igrač tri minuta kasnije nije iskoristio jedanaesterac.

Pobjedonosni pogodak postigao je Luka Mihaljević u 75. minutu.

Podgorica i Mladost naredne sezone igraće u Drugoj ligi.

