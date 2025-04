Perković: Pobjeda protiv Hrvatske i plasman na SP cilj na Supefinalu Svjetskog kupa

Podgorica, (MINA) – Pobjeda protiv Hrvatske i plasman na Svjetsko prvenstvo cilj je crnogorskih vaterpolista na Supefinalu Svjetskog kupa u Podgorici, kazao je centar Miroslav Perković.

Crna Gora i Hrvatska odigraće sjutra četvrtfinalni meč turnira.

Hrvatska je već osigurala nastup na Svjetskom prvenstvu, dok bi joj se Crna Gora sjutrašnjim trijumfom pridružila.

Perković je kazao da crnogorski vaterpolisti imaju priliku koja nije toliko česta, da igraju pred svojom publikom, prijateljima i porodicama.

“To je možda i najljepši osjećaj, da smo u svom bazenu, u svojoj državi”, rekao je Perković na konferenciji za novinare.

Komentarišući rivala na startu turnira, da je Hrvatska sastavljena odličnih individualaca, uigrana ekipa, u vrhu su svjetskog vaterpola, igraju odlično.

“U prošlosti smo pokazali da možemo da igramo sa njima i budemo ravnopravan rival. Uradili sve najbolje što smo mogli u ovom kratkom periodu. Daćemo sve od sebe da to izgleda kako treba”, rekao je Perković.

On je, govoreći o očekivanjima, kazao da spisak igrača koja će igrati za Hrvatsku najbolje govori da nijesu doputovali u Podgoricu da kalkulišu, već da odigraju punom snagom.

“Sigurno neće dozvoliti da prođemo na Svjetsko prvenstvo bez velike borbe. Očekujem tvrd, težak meč, gdje će na kraju pored sve taktike i pripreme presuditi želja, ko bude agresiviniji, ko se bude više borio”, rekao je Perković.

Kapiten Petar Tešanović apelovao je na navijače da dođu u što većem broju.

“Sigurno da bi nam huk sa tiribina dodatno značio u bazenu. Velika je to prilika za sve, da dođu i prisustvuju vrhunskom meču, kakav i očekujem da bude protiv Hrvatske”, rekao je Tešanović.

On smatra da je Hrvatska vrhunska ekipa koja je na prethodna tri takmičenja došla do medalje.

“Upoznati smo sa njihovim kvalitetima. Dobro se poznajemo i neće biti previše iznenađenja”, rekao je Tešanović.

On je naglasio da, iako se po novim pravilima potencira napadačka igra, medalje i pobjede donosi jaka odbrana.

“Imamo dovoljno kvaliteta i veliki potencijal da to sprovedemo u djelo. Nadam se da ćemo ispuniti cilj i kvalifikovati se na Svjetsko prvenstvo”, rekao je Tešanović.

Duel u zatvorenom bazenu Sportskog centra Morača počeće u u 20 sati i 30 minuta.

U ostalim četvrtfinalnim duelima sastaće se Španija – Njemačka (14), Mađarska – Holandija (16.10) i Grčka – Japan (18.20).

