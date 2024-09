Bakić bez polufinala

Pariz, (MINA) – Crnogorski paraolimpijac Luka Bakić nije uspio da se plasira u četvrtfinale stonoteniskog turnira na Paraolimpijskim igrama u Parizu.

On je danas u meču osmine finala kategorije S 10 poražen od Japanca Mahira Funajame 3:0 (11:7, 11:9 i 11:5).

Duel osmog i devetog stonotenisera svijeta, odigran pred punim tribinama, zasluženo je pripao japanskom stonotenisreru, koji je iskoristio lošije izdanje Bakića i zasluženo i iznenađujuće lako slavio.

„Baš mi je krivo, više zbog pristupa, nego zbog poraza. Najmanje je bitno hoću li pobijediti ili izgubiti, već kako se odigra. Bio sam na veoma lošem nivou, nijesam mogao da nađem svoj ritam. On je to iskoristio i zasluženo slavio”, rekao je Bakić.

Bronzani iz Tokija, Filip Radović, kao drugoplasirani igrač na Svjetskoj rang listi, bio je danas slobodan u osmini finala.

U četvrtfinalnom meču, vrijednom bronzanog odličja, sjutra u 17 sati i 45 minuta čeka ga Čileanac Manuel Ečaveguren, koji je na startu bio bolji od Španca Hoze Manuela Ruiza Rejesa 3:1.

“Prvi meč i odmah za medalju. Neće biti lako, treba se izboriti sa pritiskom. Prvi put ću igrati pred ovakvom atmosferom, dvorana je konstantno puna. Nadam se da ću to iskoristiti u pozitivnom smislu i pobijediti”, rekao je Radović.

Govoreći o narednom rivalu istakao je da je ishod osmine finala očekivan, jer je Čileanac dobio posljednja dva međusobna duela.

“Dobro se poznajemo, nadam se da cu sprovesti svoju taktiku i šobjedom obezbijediti pobjedničko postolje”, rekao je Radović.

Iznenađenje je priredio Brazilac Klaudio Masad, pobjedom protiv Austrijanca Kristijana Gardoša.

Direktan plasman među osam najboljih, kao i Radović, osigurao je Poljak Patrik Čojnovski, zvanični evropski, svjetski i olimpijski šampion.

