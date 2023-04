Telekom poziva da razmišljamo zeleno: popusti, gigabajti i šansa da osvojite električni trotinet

Razmišljamo zeleno jer se isplati – višestruko, poručuju iz Crnogorskog Telekoma. Zbog toga u Telekomu i ove godine obilježavaju zeleni april, budući da se 22. aprila obilježava međunarodni Dan planete Zemlje.

Kako bi nastavili sa konkretnim aktivnostima usmjerenim na odgovorno upravljanje elektronskim otpadom, iz Telekoma pozivaju korisnike da se pridruže novoj akciji recikliranja, za šta će biti nagrađeni popustom na uređaje, mogućnošću da osvoje električni trotinet, poklon gigabajtima i – osjećajem da rade pravu stvar.

Tako će korisnici koji donesu stare telefone, ispravne ili neispravne, u bilo koju Telekom poslovnicu, dobiti 100 eura eko popusta na neki od odabranih modela telefona za kupovinu na rate, i poklon gigabajte validne 90 dana.

Osim toga, svaki stari telefon ostavljen na recikliranje, korisnicima donosi i šansu da osvoje električni trotinet MS Energy E20 Black. Nagradna igra, ističu iz Telekoma, traje do 30. aprila, a dobitnik će biti poznat 3. maja.

U zelenom mjesecu aprilu, Telekom svim korisnicima koji koriste e-račun, ili ga aktiviraju sada, poklanja 50 GB za surfovanje u najbržoj mreži. Gigabajti važe 30 dana i treba ih aktivirati u Telekom ME aplikaciji do kraja promocije, 30. aprila.

E-račun je isti kao papirni, samo elegantniji; stiže u digitalnom obliku na e-mail, SMS-om ili u Telekom ME aplikaciju, a u aplikaciji se račun može i jednostavno platiti, u svega par klikova. Uz to, e-račun podrazumijeva smanjenje potrošnje papira i smanjenje količine otpada koju svako od nas proizvodi, a korisnicima donosi jednostavniji i brži pristup informacijama putem e-pošte ili kroz Telekom ME aplikaciju, što ih čini praktičnijim za korištenje i arhiviranje.

Istraživanja pokazuju da se pametni telefoni sastoje od brojnih materijala od kojih se više od 80% može ponovno upotrijebiti, a procijenjeno je da je tokom 2022. godine odbačeno više od 5 milijardi telefona – ako bismo ih posložili jedne na druge mogli bismo preći jednu osminu puta do Mjeseca!

Cilj ove inicijative je podizanje svijesti o značaju odgovornog upravljanja otpadom i o značaju zaštite životne sredine, a rezultat bi trebalo da bude zajednički rad na smanjenju štetnih utjicaja na prirodu i stvaranje zdravije i zelenije sredine za sve, podsjećaju iz Telekoma.

„Svake godine nagrađujemo korisnike koji razmišljaju zeleno, pa ni ova godina nije izuzetak. Ovakvim inicijativama ne samo što nagrađujemo odgovorno i ekološko ponašanje korisnika, već zajedno edukujemo javnost o značaju odgovornog upravljanja elektronskim otpadom, jer je smanjivanje negativnog uticaja na prirodu zajednička odgovornost“, kazala je Gordana Spahić, rukovodilac za razvoj proizvoda i brend menadžment u Crnogorskom Telekomu.

Elektronski otpad sadrži različite vrste materijala opasnih po ljude u životnu sredinu ukoliko se njima neadekvatno upravlja. Teški metali poput žive, olova i sličnih veoma toksičnih metala koji se nalaze u većini elektronskog otpada, mogu prouzrokovati ozbiljne probleme sa zdravljem ljudi, uključujući oštećenje jetre, bubrega i nervnog sistema. Osim toga, oni mogu kontaminirati tlo i vodu, što može dovesti do ozbiljnog zagađenja životne sredine.

Imajući sve to u vidu, pravilno upravljanje elektronskim otpadom, koje je obaveza svih nas, ključno je za sprečavanje štetnih uticaja ovih materijala na okolinu i zdravlje ljudi.

Iz ove kompanije sugerišu korisnicima koji ostavljaju telefone na recikliranje da sve lične detalje (poruke, slike…) izbrišu sa uređaja, kao i da sa telefonima donesu i punjače i slušalice koje ne koriste, koji će takođe biti obrađeni na ekološki prihvatljiv način.

Zelena promo akcija traje do 30. aprila.

Detalji o zelenoj akciji i uređajima mogu se pronaći na stranici https://telekom.me/recikliraj-nagradna-igra