Telekom i Booking.com vam daju 3 dobra razloga (čitaj: popusta) za putovanje

Planirate praznični bijeg na more ili planinu, razmišljate o zasluženom dužem odmoru, ili ste odlučili da u 2023. konačno organizujete svoje putovanje iz snova na neku od dalekih egzotičnih destinacija? Upravo za vas Crnogorski Telekom i Booking.com pripremili su najbolju ponudu, koja vam donosi popust na popust, jer – svijet čeka da ga istražite!

Telekom ME aplikacija donosi Booking.com kupon za ovo putovanje do popusta. Kupon se nalazi na početnoj strani aplikacije, kao i u sekciji ”Kuponi, popusti”. Korisnici Telekoma koji kupon preuzmu do 31. januara 2023. godine, mogu da ostvare dodatnu uštedu na rezervaciju smještaja, i to na sljedeći način:

Dodatnih do 10% popusta omogućeno je samo za korisnike Telekoma koji preuzmu kupon iz Telekom ME aplikacije

com ”Early 2023 Deals” pruža najmanje 15% uštede

Genius pogodnosti donose još 10% popusta ako napravite profil na platformi Booking.com

Kako to izgleda u praksi?

Minimalni popust od 15% na rezervaciju smještaja preko platforme Booking.com važi za ponude sa oznakom „early 2023“ i odnosi se na boravak do 31. marta 2023. Popust se obračunava na originalnu cijenu smještaja, bez taksi.

Dodatni popust do 10% za korisnike Telekoma ostvaruje se isključivo preuzimanjem kupona iz Telekom ME aplikacije. Ova akcija traje do 31. januara i nema ograničenje u smislu perioda putovanja. Važi za smještaj sa oznakom „get EUR xx off“ (uštedite xx EUR). Kupon ćete vidjeti na početnoj strani aplikacije, a svakako i u sekciji ”Kuponi, popusti”. U opisu kupona je link preko koga treba rezervisati smještaj da bi svi popusti bili obračunati.

„Booking.com je jedna od vodećih svjetskih digitalnih kompanija u oblasti putovanja, koja se odomaćila i u Crnoj Gori, i zbog toga nas raduje što ovako vrijednom inicijativom možemo da iznenadimo naše korisnike na kraju godine. Telekom ME aplikacija je od danas, pa do kraja januara sljedeće godine, početno mjesto za vaše naredno putovanje, ali i mjesto na kojem se mogu pronaći brojni benefiti zbog čega je vrijedi često posjećivati“, ističe ističe Marjan Popović, vođa službe za multimedijalne sadržaje u Crnogorskom Telekomu.

Korisnici Telekoma koji još uvijek nemaju Telekom ME aplikaciju, mogu je besplatno preuzeti na Google Play, App Store i Huawei AppGallery.

kontakt pošiljaoca: [email protected]