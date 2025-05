Sprovođenje Globalne razvojne inicijative – Zajednički ka prosperitetnom svijetu

Prvi članak iz serijala autorskih tekstova privremene otpravnice poslova Ambasade Kine, Lu Fangćing

Razvoj nosi u sebi težnju naroda za boljim životom i predstavlja vječnu temu ljudskog društva. U današnjem svijetu sve dublje ekonomske globalizacije, zemlje se suočavaju s nizom sve složenijih razvojnih izazova – od usporavanja ekonomskog rasta i produbljivanja jaza između bogatih i siromašnih, do pogoršanja ekološke sredine i prijetnji po javno zdravlje – što sve zahtijeva globalna rješenja. Predsjednik Kine Si Đinping je u septembru 2021. godine predložio Globalnu razvojnu inicijativu, dajući jasan odgovor na pitanje našeg vremena: „Kakav razvoj treba čovječanstvu i kako ostvariti globalni razvoj?“. Time je razvojna agenda odlučno vraćena na centralnu poziciju međunarodne saradnje, a Kina je dala sopstveno rješenje i snagu za sprovođenje Agende UN za održivi razvoj do 2030. godine.

Globalna razvojna inicijativa zasniva se na „šest principa“: davanju prioriteta razvoju, principu usmjerenosti na ljude, inkluzivnosti i jednakosti, inovacionom pristupu, harmoniji između čovjeka i prirode, te orijentaciji ka konkretnim akcijama. Tokom više od četiri godine, saradnja u okviru Globalne razvojne inicijative sve više se produbljuje i konkretizuje, uz široko priznanje i aktivno učešće međunarodne zajednice.

Kina odlučno gradi zajednički konsenzus o saradnji i platforme za djelovanje. „Ako želiš da ideš brzo – idi sam, ako želiš daleko – idi zajedno.“ U svijetu međusobne zavisnosti, nijedna zemlja ne može postići održiv razvoj u izolaciji. Od kada je predložena Globalna razvojna inicijativa, više od 100 zemalja i preko 20 međunarodnih organizacija dalo je aktivnu podršku i uključilo se u njeno sprovođenje. Više od 80 zemalja pristupilo je „Grupi prijatelja Globalne razvojne inicijative“, preko 50 strana je potpisalo dokumente o saradnji s Kinom, a Ujedinjene nacije su osnovale radnu grupu za podršku sprovođenju te inicijative. Kina je do sada uložila i mobilisala gotovo 20 milijardi američkih dolara razvojnih sredstava, i uspostavila više od 30 platformi za saradnju. Kina je i osnovala Centar za promociju globalnog razvoja, kojem se do danas pridružilo preko 70 zemalja i međunarodnih organizacija, kako bi sve strane ulažu zajedničke napore da unapređuje dijalog globalnog sjevera i juga, produbljuje saradnju među zemljama juga , te da izgradi snažnu sinergiju za zajednički razvoj.

Kina je posvećena ispunjavanju obećanja o razvoju i unapređenju praktične saradnje. Na putu ka razvoju i prosperitetu nijedna zemlja ne smije biti izostavljena, niti jedan čovjek ostavljen – to je vizija Globalne razvojne inicijative i cilj koji promoviše i Ujedinjene nacije. U okviru Globalne razvojne inicijative do sada je pokrenuto više od 1.100 projekata, i više od 600 projekata je sprovedeno u okviru baze projekata Globalne razvojne inicijative. Prioritetni pravac inicijative je podrška razvoju i preporodu zemalja „Globalnog Juga“. U septembru 2024. godine, na samitu Foruma o kinesko-afričkoj saradnji u Pekingu, pokrenuta je inicijativa „Deset akcija partnerstva za zajedničku izgradnju modernizacije Kine i Afrike“, čime je odaslana snažna poruka o razvoju i napretku zemalja globalnog juga. Kina trenutno implementira politiku nulte carine za 33 najmanje razvijene afričke zemlje, čime je stvorila povoljne uslove za brži i lakši pristup afričkih kvalitetnih proizvoda kineskom tržištu. Ova mjera dodatno podstiče razvoj afričke industrije, otvaranje radnih mjesta i smanjenje siromaštva. Saradnja Kine sa Latinskom Amerikom i Karibima postaje sve intenzivnija. U 2024. godini, obim trgovine između Kine i ovog regiona premašio je 500 milijardi američkih dolara – što je više od 40 puta u odnosu na početak ovog vijeka.. Na otvaranju Četvrte ministarske konferencije Foruma Kine i Zajednice latinoameričkih i karipskih država 13. maja 2025. godine, predsjednik Si Đinping je najavio pokretanje „pet velikih inicijativa“ između Kine i Latinske Amerike – u cilju zajedničkog razvoja, napretka i izgradnje zajednice sa zajedničkim budućnošću Kine i Latinske Amerike. Od tehnološke saradnje i izgradnje kapaciteta, preko obrazovanja o iskorijenjivanju siromaštva do digitalne ekonomije, od visokoprinosne vrste riže do obrade gljiva – saradnja u okviru inicijative postaje sve konkretnija i dublja, donoseći korist narodima širom svijeta.

Kina se zalaže za obostranu korist i nastavak prijateljstva. Kineska stara poslovica kaže: „Ništa, čak ni planine ni mora neće razdvojiti ljede koji dijele zajedničke ciljeve i ideale.“ Kina i Crna Gora njeguju duboko ukorijenjeno tradicionalno prijateljstvo i predstavljaju istinske prijatelje i pouzdane partnere na putu razvoja. Iako su dvije zemlje udaljene i imaju različite društvene sisteme, uvijek su se odnosile jedna prema drugoj sa međusobnim poštovanjem, povjerenjem i jednakim tretmanom, ostvarujući plodonosnu saradnju na obostranu korist. Kina i Crna Gora potpisale su međuvladin Memorandum o razumijevanju o saradnji u okviru inicijative „Pojas i put“ 2017. godine, čime su stvorene velike mogućnosti za razvoj saradnje. Prioritetna dionica autoputa Bar-Boljare, koju su izgradile kineske kompanije, kao simbol kinesko-crnogorske saradnje i koja je naziva „projekat vijeka“, puštena je u saobraćaj u julu 2022. godine i od tada se bezbjedno koristi, postavši zaista put povezivanja i razvoja. Vjetroelektrana Možura, izgrađena od strane kineskih kompanija, stabilno funkcioniše, dok ekološka rekonstrukcija Termoelektrane Pljevlja napreduje po planu, donoseći stalne ekonomske i društvene koristi. Nakon završetka rekonstrukcije Bulevara Tivat-Jaz, koji takođe gradi kineska kompanija, očekuje se znatno rasterećenje regionalnog saobraćaja i dalji razvoj turističkog potencijala ova dva grada. Projekat rekonstrukcije mosta na Đurđevića Tari, koji se realizuje uz kinesku pomoć, uskoro će početi i postaće novi simbol kinesko-crnogorskog prijateljstva.

Kada je svijet u dobrom stanju, i Kina će napredovati; kada Kina napreduje, svijet postaje još bolje mjesto. Globalna razvojna inicijativa predstavlja značajan javni proizvod koji Kina u novoj eri pruža međunarodnoj zajednici, i ujedno je važna praktična manifestacija globalnog značaja modernizacije u kineskom stilu. Kina je spremna da dodatno poveća ulaganja u globalnu razvojnu saradnju te da, zajedno sa svim zemljama – uključujući i Crnu Goru – doprinese izgradnji modernog svijeta zasnovanog na mirnom razvoju, obostranoj koristi i zajedničkom prosperitetu.