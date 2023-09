One Crna Gora lansira VoLTE za brže i kvalitetnije telefonske pozive

One Crna Gora, lider u mobilnim komunikacijama, otvara novo poglavlje lansiranjem VoLTE (Voice over LTE) tehnologije koja donosi ne samo brže i efikasnije pozive, već i izuzetno visok kvalitet zvuka, veću uštedu baterije, zajedno s mogućnošću surfovanja internetom tokom razgovora.

VoLTE tehnologija znači da će telefonski razgovori biti uspostavljeni preko bržih i modernijih 4G i 5G mreža, umjesto tradicionalnih 2G i 3G mreža. Osim što obezbjeđuje brže i gotovo trenutne pozive, VoLTE donosi i superioran kvalitet zvuka tokom razgovora.

Još jedna prednost ove tehnologije je mogućnost da korisnici istovremeno tokom poziva koriste internet. To znači da možete pretraživati web, slati e-mailove, ili koristiti aplikacije, sve dok razgovarate s vašim prijateljima, porodicom ili poslovnim partnerima.

“Kao pioniri u mobilnim komunikacijama u Crnoj Gori, One je uvijek bio predvodnik tehnoloških inovacija. U tom smislu, već u julu smo pustili na deset hiljada naših korisnika VoLTE servis, i uvjerili se u superiornost korisničkog iskustva i benefite koje korisnik dobija ovom tehnologijom. Od danas svi naši postpejd korisnici imaju mogućnost da aktiviraju VoLTE servis. Ova tehnologija će im omogućiti brže i kvalitetnije pozive, bez obzira na to gdje se nalaze. Možda najimpresivnija osobina VoLTE tehnologije je mogućnost istovremenog korišćenja interneta tokom poziva,” kazao je Drago Kažić, komercijalni direktor operacija u kompaniji One.

VoLTE tehnologija zahtijeva konekciju na 4G i 5G mrežu, kao i telefon koji podržava VoLTE. Upravo je to i prednost kompanije One budući da su svi telefoni iz portfolija ove kompanije prilagođeni VoLTE tehnologiji.

Posebno je važno napomenuti da će svi postpaid korisnici komercijalnih paketa za biznis i fizička lica automatski imati aktivan VoLTE servis, što će im omogućiti da odmah iskoriste sve prednosti ove tehnologije.

One ostaje posvećen svojoj misiji pružanja vrhunskih usluga i poziva sve korisnike da iskuse VoLTE revoluciju i uživaju u boljem iskustvu mobilne komunikacije.