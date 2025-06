EPCG NET 2025: Ubrzanje zelene tranzicije – ključna faza integracije obnovljivih izvora u elektroenergetski sistem

U fokusu drugog panela Simpozijuma energetike EPCG – NET 2025 nalazi se jedna od najaktuelnijih i najvažnijih tema u savremenoj energetskoj tranziciji – implementacija projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije (OIE). Globalni trendovi, evropske energetske politike i klimatske obaveze jasno ukazuju na potrebu za ubrzanom dekarbonizacijom i razvojem održivih energetskih sistema. U tom kontekstu, obnovljivi izvori – poput solarne, vjetro i hidro energije – predstavljaju ne samo ključ za energetsku sigurnost i zaštitu životne sredine, već i značajnu poslovnu priliku.

Direktor Crnogorskog elektroprenosnog sistema Ivan Asanović kazao je da je CGES -a posvećen razvoju prenosne meže, o čemu svjedoči činjenica da je petogodišnj plan 200 miliona eura.

„Naš nedavno ažurirani plan razvoja sadrži velike investicije za integraciju obovljivih izvora u mrežu. Imamo zlatni projekat Pljevlja Bajina Bašta, četristo kilovotni sistem ćemo imati zatvoren do kraja godine… imamo manje trafostanice u Vilusima…Mi naše projekte realizujemo. Mreža je potpuno spremna“, kazao je on dodajući da su put prokrčili sa dvije vjetroelektrane.

Naš glavni zadatak je da očuvamo stabilnost elekroprenosnog sistema naveo je Asanović

„Svjedoci smo da smo imali problema.Naša mreža je moćna, ali je dio interkonekcije, pa sa kolegama iz okrženja to rješavamo“, poručio je Asanović, naglašavajući da se i tehnički i kadrovski pripremaju za velike izazove.

Kada je u pitanju zelena tranzicija mreže nikdada dosta kazao je direktor CGES -a.

Potreban je,naglašava, stabilan zakonski okvir i stabilne prilike.

„Ključna je metotodologija za sistemske usluge, a to će uskoro biti atraktivnije. Iz ugla CGSa ohrabrujem sve investitore, prenosna mreža će ih sve spremno dočekat“, zaključio je on.

Marko Janković kaže da je saradnja sa crnogorskim operaterom veoma dobra. Ne smatra da je mreža na teritoriji Zapadnog Balkana velika barijera.

„Elektromreža Srbije i Crne Gore imaju dobru saradnju.Imamo brojne projekte. Integracija obnovljivih izvora energije nije samo nacionalno pitanje. Kada se kaže zelena energija svi razmišljamo o nečem lijepom. Došli smo, međutim, u situaciju da za sve projekte nema mjesta“, kazao je Janković, dodajući da taj posao nije lak.

Goran Vukojević generalni direktor GO2 Power Consulting kaže da su sa obnovljivim izvorima kasnili u odnosu na EU, ali da je priča sada otkočena.

„Energetski sektor u regionu dobro sarađuje. Ljudi iz različitih grana su shvatili da je to dobra priča. Izazovi, međutim, postoje. Projektima treba dosta da se izgrade, potrebno je od sedam do deset godina. Mnogo ljudi je krenulo u obnovljive izvore. Ljudi su postali oprezniji, neizvjesno je kolika će cijena električne energije da bude. Ide se ka integrisanom energetskom upravljanju“, naveo je Vukojević dodajući da su izazovimi i u resursima.

„Resursi nam nedostaju, teško je doći do kvalitetnih inženjera“, ukazao je on.

Ivan Mrvaljević izvršni rukovodilac DRI, EPCG kaže da je potrebna decentralizovana proizvodnja.

„Ograničenja naravno postoje po pitanju decentralizovane proivodnje. Mi smo imali podatak da sama Crna Gora troši negdje oko trideset milona eura godišnje na račune za struju. To su i škole i bolnice u kojima možemo govoriti i koje su idelane za decentralizaciju potrošnje“, kazao je on.

Potpredsjednik Međunarodnog sektora EDF-a Yann Guinard ističe da je najvažnija stvar da bi jedan energetski objekat mogao biti pušten u rad pristup tržištu. Posebno u zemljama gdje su elektroenergetska tržišta još u razvoju, zbog čega je važan predvidiv mehanizam izlaska na tržište za investitore.

“U prošlosti smo imali garantovane otkupne cijene, ali one su bile skupe za javne finansije. Danas prelazimo na sofisticiranije mehanizme kao što je ugovor o razlici u cijeni, koji su manje opterećujući za budžet i pokazali su se kao efikasniji – jer vode ka nižim cijenama električne energije. Razlog je taj što mi kao investitori uzimamo tu predvidivost u obzir prilikom obračuna kamatnih stopa, što nam omogućava da ponudimo nižu cijenu. Na kraju, to je situacija u kojoj svi dobijaju – i potrošači i investitori”, kazao Guinard.

Antoine Guimard, glavni operativni direktor za Centralnu Evropu, AKUO, poručuje da su obnovljivi izbori obavaza i potreba kada se govori o energtetskoj tranzijiciji, ali da uvijek postoji potreba da se objašnjava i ponavlja zašto su obnovljivi izvori korisni.

“Obnovljivi izvori nijesu neka prilika. To nije opcija. Moramo da promijenimo način na koji djelujemo kada govorimo o energetskoj tranziciji. To nije opcija. To nije prilika. To je obaveza. To je potreba.U Crnoj Gori već imamo energetske projekte. Postoje dobre inicijative koje je pokrenu AKUO, postoje projekti koje danas razvijamo u oblasti solarne energije i plutajuće solarne energije, nadamo se i u poljoprivrednom sektoru, gdje ćemo zemlju koristi i za proizvodnju energije i za poljoprivredu” , kazao je Guimard i dodaje da je pametan način korišćenja zemljišta, posebno u područjima gdje je zemljište teško dostupno.

Francesco Corbo, regionalni direktor energetskog sektora za ZB 6 i Hrvatsku (EBRD) ističe da rade na tome da podrže što više projekata, posebno kada je riječ o obnovljivim izvorima energije. Ističe da postoje projekti koji su odlično pripremljeni, ali zog izazova u finansijskoj konstrukciji, teže pronalaze ekonomsku održivost.

“Trenutno se nalazimo u fazi prelaska sa modela garantovanih cijena, a još uvijek nedostaje trgovaca na tržištu. Kao što je pomenuto, integracija i povezivanje tržišta su izuzetno važni, posebno za Crnu Goru, s obzirom na povezivanje sa Italijom i mogućnost stvaranja većeg tržišta sa značajnim obimom trgovine kapacitetima. U EBRD-u pokušavamo da budemo fleksibilniji u finansijskoj strukturi koju nudimo, ali još uvijek nam fali taj dodatni korak koji bi ubrzao razvoj projekata”, kazao je Corbo.