Vlada utvrdila tehnički rebalans budžeta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas utvrdila Predlog izmjena i dopuna Zakona o budžetu Crne Gore za ovu godinu, odnosno tehnički rebalans budžeta.

Ministarstvo finansija je spremilo rebalans zbog nove organizacione strukture izvršne vlasti u kojoj je 18 ministarstava i dva ministra bez portfelja, umjesto 12 koliko ih je bilo u prethodnoj vladi.

Predložene izmjene i dopune Zakona o budžetu biće, kako je kazao premijer Dritan Abazović na sjednici Vlade, dostavljene Skupštini da se o njemu izjasni po hitnom postupku.

Državna sekretarka u Ministarstvu finansija, Mila Kasalica, kazala je da se tim zakonom obezbjeđuje osnova za funkcionisanje državne uprave u narednom periodu.

“Izmjene se donose zbog tehničkih usaglašavanja usljed reorganizacije Vlade. Razlika u odnosu na budžet koji je usvojen 29. decembra prošle godine je uvećanje od nekih 60 hiljada EUR i tiče se četiri ekonomske klasifikacije – transfera nevladinim organizacijama, otplate obaveza iz prethodnog perioda i otplate garancija”, rekla je Kasalica.

Ona je navela da je uvećanje došlo zbog preraspodjele budžetskih sredstava u skladu sa Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine kada se bude raspravljalo o tom predlogu određeni su ministar finansija Aleksandar Damjanović i generalni direktor Direktorata za državni budžet, Bojan Paunović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS