Kotor, (MINA-BUSINESS) – U kotorsku luku jutros je uplovio kruzer AIDAblu.

Kruzer je doplovio iz Zadra sa 1,18 hiljada putnika i 593 člana posade, navodi se na sajtu Luke Kotor.

Na poziciji će se zadržati do 22 sata kada će isploviti za luku Dubrovnik.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS