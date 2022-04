Turistička organizacija Bar predstavila ponudu u Tel Avivu

Bar, (MINA-BUSINESS) – Turistička ponuda Bara predstavljena je na promociji u Tel Avivu u Izraelu, saopšteno je iz barske Turističke organizacije.

Na promociji u organizaciji Nacionalne turističke organizacije (NTO) su, pored TO Bar, učestvovali i T.A. Next travel iz Bara, Air Montenegro, Vivid Blue, Talas M, Beppler & Jacobson, Venn Travel, Skijališta Crne Gore , The Chedi Lustica Bay, kao i hotelska grupa Montenegro Stars.

Iz TO Bar su saopštili da je tom prilikom pripremljena video prezentacija kojom su obuhvaćene sve ljepote obale i prikazala barska opština.

Prezentaciji je prisustvovao veliki broj turoperatora iz Izraela, kao što su Issta Lins, Issta, Active, Arkia Issta SKI, Eshet Tours, Ophir Tours, TALMA Genesis, Pegasus, Carmel, Caminos, Aviation links, Spirit Israir, Ofakim, Amsalem Tours, Pleneto, Olamot, DAKA90, Eskimosi, SkiDeal, Holiday lines i Drive your way.

Vršilac dužnosti direktora TO, Ivan Kovač, rekao je da je Izrael zemlja iz koje dolazi veliki broj turista u posljednjih deset godina, kao i da se svake godine bilježi tendencija rasta u broju ostvarenih noćenja.

Turisti iz Izraela, prema njegovim riječima, posebno obilaze Nacionalni park Skadarsko jezero i veoma su zainteresovani za ponudu ruralnog turizma.

