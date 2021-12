Strategija digitalne transformacije za razvoj digitalne Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je, na predlog Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija, usvojila Strategiju digitalne transformacije Crne Gore od naredne do 2026. godine.

Vlada je Strategiju usvojila sa Akcionim planom za 2022-2023 godinu.

“Strategija predstavlja razvojni okvir kojim se definišu preduslovi i inicijative potrebne za brzu adaptaciju u sve kompleksnije digitalno okruženje, te agilan i proaktivan razvoj digitalne Crne Gore”, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija, Tamara Srzentić, kazala je da je Strategija ključna komponenta ispunjenja digitalnih ambicija, kao i sredstvo uz pomoć kojeg će biti unaprijeđene javne usluge i korisničko iskustvo, osnažene digitalne vještine cjelokupnog društva, smanjen digitalni jaz, ali i omogućena digitalna transformacija i efikasno upravljanje njome u cijeloj zemlji.

“Izazovi u digitalnoj transformaciji Crne Gore adresirani su kroz dva strateška cilja koja oslikavaju digitalnu stvarnost i dalje se kanališu u okviru sedam operativnih ciljeva kroz prioritetne oblasti odnosno grupe aktivnosti u cilju postizanja željenog napretka”, rekla je Srzentić.

Prvi strateški cilj, kako je napomenula, stavlja fokus na unapređenje kapaciteta i sposobnosti za digitalnu transformaciju, a drugi na jačanje digitalne svijesti crnogorskog društva i digitalne konkurentnosti ICT sektora.

„Crnu Goru moramo učiniti konkurentnom u regionu, u Evropi, pa i u svijetu. Dok smo okrenuti našem dugoročnom ekonomskom oporavku, građani Crne Gore očekuju da budu podržani i povezani, da njihovi podaci budu sigurni, bezbjedni i dostupni, da većinu stvari mogu odraditi u potpunosti online, da ne čekaju u dugim redovima u javnim institucijama, u svakodnevnoj interakciji sa javnom upravom ili privredom, i da ne troše ogromne količine papira kako bi neki zahtjev ispunili“, poručila je Srzentić.

Prema njenim riječma, Strategija će pomoći da se kroz brojne aktivnosti, u saradnji sa drugim ministarstvima, IKT kompanijama i civilnim i akademskim sektorom, obezbijedi da građani imaju digitalne vještine i pristup da učestvuju, rade i uspiju u digitalnom svijetu, te da su u centru dizajna usluga i politike i aktivno učestvuju u izradi Vladinih programa i usluga.

Kao najznačajnije aktivnosti na kojima će Ministarstvo raditi sa partnerima Srzentić je navela jačanje digitalnih vještina i razvoj IT kadra od strateškog značaja za Crnu Goru.

“Već sada kao najvažnije aktivnosti ističemo pokretanje Digitalne akademije – platforme za edukaciju javnih službenika, studenata i osjetljivih grupa stanovništva. Takođe, Ministarstvo u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore i ICT poslovnom zajednicom radi na formiranju Instituta, čiji je cilj kreiranje brzih obrazovnih programa za dokvalifikaciju inženjera u skladu sa potrebama tržišta i prekvalifikaciju nezaposlenih visokoškolaca za osnovne IT poslove”, saopštila je Srzentić.

Cilj je da se unaprijede kapaciteti i sposobnosti za digitalnu transformaciju Crne Gore, ali i ojača digitalna svijest crnogorskog društva i digitalne konkurentnosti ICT sektora.

“Samo udruženim snagama možemo uspješno implementirati sve aktivnosti iz Strategije digitalne transformacije i raditi na unapređenju cjelokupnog digitalnog ambijenta“, zaključila je Srzentić.

