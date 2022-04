Sjutra o Mapi puta Crne Gore ka cirkularnoj ekonomiji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredna komora (PKCG) u saradnji sa Kancelarijom programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, organizovaće sjutra u hotelu Hilton događaj povodom objavljivanja Mape puta Crne Gore ka cirkularnoj ekonomiji.

Iz PKCG je saopšteno da je izrada Mape puta, prvog dokumenta te vrste koji identifikuje prioritetne sektore za razvoj cirkularne ekonomije i implementaciju cirkularnih praksi, počela u martu 2020. godine, kada su realizovane pripremne aktivnosti.

„S obzirom na to da je 2020. godina bila izuzetno zahtjevna po svim pitanjima, kako za Crnu Goru tako i za cijeli svijet, aktivnosti koje su pomogle u razvoju pomenutog dokumenta nastavile su se i intenzivirale u maju prošle godine“, navodi se u saopštenju.

Iz Komore su kazali da su, uprkos brojnim izazovima koje je donijela pandemija, uspješno završili taj kompleksan zadatak.

„Na ovom našem zajedničkom putu identifikovanja i mapiranja oblasti relevantnih za cirkularnu tranziciju Crne Gore, imali smo pomoć brojnih aktera u našem društvu, u prvom redu crnogorske privrede, koja je sa nama nesebično podijelila svoja znanja, iskustva i viđenja“, navodi se u saopštenju.

Predstavnici PKCG su rekli da su uspjeli da naprave dokument koji reflektuje sav potencijal naše države u pogledu cirkularne ekonomije.

„Stoga, veliko nam je zadovoljstvo što imamo priliku da vas pozovemo da budete dio događaja na kojem ćemo prvi put objaviti ovaj dokument, i time pokazati našu individualnu i kolektivnu odgovornost i opredijeljenost u sprovođenju i implementaciji smjernica koje Mapa puta Crne Gore ka cirkularnoj ekonomiji sadrži“, zaključuje se u saopštenju.

