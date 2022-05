Rudnik uglja povećao aprilsku platu preko deset odsto

Pljevlja, (MINA-BUSINESS) – Zarada zaposlenih u Rudniku uglja Pljevlja za april je uvećana preko deset odsto, na osnovu odluke izvršnog direktora kompanije, Milana Lekića.

“Odluka o povećanju ukupnog iznosa novčanih sredstava predviđenog za zarade zaposlenih u kompaniji, kao i za radno angažovane posredstvom agencije za privremeno ustupanje zaposlenih za april je doniijeta imajući u vidu povećanje cijena uglja – kako prema Elektroprivredi (EPCG) tako i prema drugim kupcima”, navodi se u saopštenju.

Iz kompanije su objasnili da je odluka donijeta slijedeći politiku povećanja zarada u EPCG koja je jedini vlasnik Rudnika uglja i zahtjeve reprezentativnih sindikata, pri tom vodeći računa o zaštiti standarda i ekonomskih interesa zaposlenih.

Prema riječima Lekića, na taj način je pokazana briga rukovodstva Rudnika uglja prema svim radnicima.

“Želim da verujem da će kompletna pljevaljska privreda krenuti našim stopama i da će, shodno svojim mogućnostima i poslovnim uspjesima, povećati zarade zaposlenih”, rekao je Lekić.

On je naveo da su ih razorni efekti inflacije i drastičan skok cijena osnovnih životnih namirnica u najvećoj mjeri motivisali da se odluče na taj potez.

