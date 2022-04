Vlada riješila problem bivših radnika KAP-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Država će bivšim radnicma Kombinata aluminijuma (KAP) povezati staž sa uvećanim trajanjem za rad i prije i poslije stečaja, čime će im biti omogućeno sticanje uslova za ostvarivanje prava na penziju, saopšteno je iz Ministarstva ekonomskog razvoja.

Iz Ministarstva su kazali da je resorni ministar, Jakov Milatović, održao sastanak sa bivšim radnicima KAP-a, tokom kojeg je predstavljeno održivo pravno rješenje.

“Po tom rješenju se država obavezuje da radnicma poveže staž sa uvećanim trajanjem za rad i prije i poslije stečaja, čime im se omogućava da steknu uslov za ostvarivanje penzije”, objasnili su iz Ministarstva.

Milatović je, uz saradnike iz Ministarstva, iznio zaključke koji su rezultat predanog rada međuresornog tima koji je radio na pronalaženju rješenja dugogodišnjeg problema, koji se tiče ostvarivanja prava na penziju u skladu Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Međuresorni tim čine još i predstavnici Ministarstva finansija i socijalnog staranja, fondova rada i penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) i Agencije za mirno rješavanje sporova.

“Vlada je i u prethodnom periodu regulisala pitanje povezivanje radnog staža za mali broj bivših radnika KAP-a u saradnji sa stečajnom upravom, ali, kako je stečajni postupak zaključen, utvrđeno je sistemsko rješenje kojim će biti obuhvaćeni svi radnici koji to pravo mogu steći do kraja ove godine”, dodaje se u saopštenju.

Na ovaj način je, kako je objašnjeno, Vlada obezbijedila ravnopravan položaj svih radnika koji žele da ostvare pravo na penziju u skladu sa izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je usvojen krajem prošle godine.

“Radnici će to pravo moći da ostvare primjenom pravila koja se tiču uplaćivanja tih doprinosa od Fonda rada za godine radnog staža koje zaposlenom nedostaju za sticanje uslova na penziju za period u kojemm nije vršena uplatu tog doprinosa, a na osnovu sporazuma kojim će se propisati nedostajući uslovi za ostvarivanje prava na penziju”, dodaje se u saopštenju.

Iz Ministarstva su naveli da je ovo još jedan primjer društveno odgovornog odnosa Vlade prema posljedicama koje su nastale usljed dugotrajnog stečajnog postupka u KAP-u, a koji je veliki broj radnika uveo u pravnu nesigurnost po pitanju ostvarivanja njihovih prava.

