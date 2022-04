Preko jedinstvenog elektronskog servisa dobiti sve vrste odobrenja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada razmatra uvođenje nacionalnog jednošalterskog trgovinskog sistema, sa ciljem da subjektima koji se bave prekograničnom trgovinom omogući da putem jedinstvenog elektronskog servisa dobiju sve vrste regulatornih odobrenja u vezi sa spoljnotrgovinskim prometom.

Iz Ministarstva finansija i socijalnog staranja saopšteno je da je u Podgorici održana radionica vizioniranja nacionalnog jednošalterskog sistema, koja je organizovana uz podršku Međunarodne finansijske korporacije (IFC), u četvtak i petak.

Navedena radionica je ujedno predstavljala i prvo okupljanje Koordinacionog tijela za izradu Mape puta za uspostavljanje ove jedinstvene elektronske platforme, koje je formiralo Ministarstvo finansija i socijalnog staranja.

“Zadatak Koordinacionog tijela je bio, da u saradnji sa IFC ekspertima, na radionici definiše izjavu o viziji nacionalnog trgovinskog jedinstvenog šaltera, a razmotrene su i preference za ključne strateške komponente razvoja i funkcionisanja navedenog sistema”, navodi se u saopštenju.

Takođe, učesnici su bliže upoznati i sa različitim modelima upravljanja, rada i finansiranja ovog sistema, a koji će biti od značaja u procesu donošenja relevantnih odluka u pogledu razvoja i dizajna jednošalterskog sistema u Crnoj Gori.

Održavanje radionice predstavlja, kako se zaključuje, prvi važan korak u izradi Mape puta, kao dokumenta koji treba da sadrži set ključnih odluka koji proizilaze iz vizije i razvijaju se u seriju poželjnih ishoda u različitim komponentama sistema.

