Preduzeća da iskoriste funkcionalno jedinstveno tržište

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je u potpunosti spremna da se pridruži novom strateškom i integrisanom pristupu koji može malim i srednjim preduzećima omogućiti da u potpunosti iskoriste funkcionalno jedinstveno tržište, saopštio je ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović.

“Ovo je posebno važno ako imamo na umu da gro preduzeća u sektoru turizma i ugostiteljstva čine upravo mala i srednja preduzeća”, rekao je Đurović na okruglom stolu na Ekonomskom fakultetu na temu Izazovi globalne konkurencije na jedinstvenom tržištu i njegove implikacije na Zapadni Balkan.

Okrugli sto je, kako je saopšteno iz Ekonomskog fakulteta, održan u okviru Erasmus+ projekta Žan Mone Centar izvrsnosti (CEP).

Dekan Ekonomskog fakulteta, Mijat Jocović, rekao je da su snažni ekonomski poremećaji podstaknuti, pored ostalog, i jednom od najopasnijih pandemija u istoriji čovječanstva kao i ratom u Ukrajini, učinili da se evropski prostor i Zapadni Balkan, kao njegov dio, suoče sa novim i veoma snažnim izazovima bez mogućeg pouzdanog predviđanja njihovih krajnjih posljedica u ovom trenutku.

U okviru okruglog stola organizovane su dvije tematske sesije.

Moderator prve sesije pod nazivom Mogućnost ekonomskih kriterijuma kao sastavnog dijela „fundamentalnog klastera“ da ubrzaju pregovore pristupanja regiona Evropskoj uniji (EU), bio je profesor Nikola Milović sa Ekonomskog fakulteta, koji je u uvodnom izlaganju ocijenio da ekonomski kriterijumi, koji su postavljeni kroz novu metodologiju proširenja EU za Zapadni Balkan, na prvo mjesto mogu dovesti do brže integracije cijelog regiona u EU.

“Konkurentnost privrede se stavlja u fokus djelovanja kreatora ekonomske politike, sa ciljem povećanja snage ekonomskog potencijala”, rekao je Milović.

Potpredsjednica Vlade za spoljnu politiku, evropske integracije i regionalnu saradnju i ministarka evropskih poslova, Jovana Marović, je u video uključenju istakla da, u skladu sa pomenutom novom metodologijom, najozbiljniji zadaci koji su pred Crnom Gorom su u okviru prvog klastera.

“Crna Gora je najviše napredovala u procesu pregovora, otvorila je sva pregovaračka poglavlja i zatvorila tri, a za mnoga od njih je dobila završna mjerila. Ono što predstoji je da ispunimo konkretne zadatke u oblasti vladavine prava i dobijemo završna mjerila do kraja godine”, dodala je Marović.

Prema njenim riječima, to je cilj ove Vlade, ali uporedo sa vladavinom prava mora ići i jačanje ekonomije i ispunjavanje ekonomskih kriterijuma.

“Ono što Crna Gora mora raditi je jačanje svih kontrolnih mehanizama, unapređenje transparentnosti, jačanje saradnju sa civilnim društvom, kao i smanjenje javnog duga”, kazala je Marović.

Tokom druge sesije pod nazivom Izazovi i prilike za zapadni Balkan koji su proizašli iz posljednje krize, profesorica Danijela Jaćimović je navela da pandemija i sukob u Ukrajini mogu poslužiti kao odskočna daska za region da konačno usvoji novi model razvoja koji balansira ekonomske, društvene, političke, geopolitičke i ekološke interese.

“Novi model razvoja trebao bi biti usmjeren na specifične industrije, koje bi mogle stvoriti novu i obostrano korisnu vezu između EU i zemalja Zapadnog Balkana, posebno u oblasti energetike, ali i u drugim oblastima poput snabdijevanja hranom”, kazala je Jaćimović.

Balkan, kako je ocijenila, ima potencijal da smanji oslanjanje EU na dobavljače iz trećih zemalja i stvori pouzdan lanac snabdijevanja, smanjujući negativne posljedice bilo koje buduće krize.

“To bi podiglo evropski poslovni interes za region, koji je sada nizak, i privuklo direktne strane investicije. Prilivi investicija u zemlje Zapadnog Balkana ne mogu se zanemariti, ali ipak nedostaju glavni tokovi stranih direktnih investicija iz EU”, dodala je Jaćimović.

