Predstavili najznačajnije projekte i stanje na tržištu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici regulatora tržišta elektronskih komunikacija i poštanskih djelatnosti i usluga Crne Gore i Srbije predstavili su na sastanku u Podgorici najznačajnije projekta i aktivnosti planirane za realizaciju tokom ove godine, kao i podatke o stanju na tržištima.

Bilateralni sastanak crnogorske Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore (EKIP) i Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge Srbije (RATEL) održan je na osnovu Memoranduma o saradnji koji je potpisan 2012. godine.

Pomoćnik izvršnog direktora za elektronske mreže i servise u EKIP-u, Pavle Mijušković, održao je prezentaciju o stanju tržišta elektronskih komunikacija u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na razvoj širokopojasnih servisa i infrastrukture, investicijama i prihodima operatora u posljednjih per godina.

“Predstavnici RATEL-a su upoznati i o izradi dokumenta Studije izvodljivosti i analizi troškova za razvoj širokopojasne infrastrukture u Crnoj Gori, koju su uradili međunarodni konsultanati za potrebe crnogorske Vlade i resornog Ministarstva ekonomskog razvoja”, navodi se u saopštenju EKIP-a.

Izvršen je izbor najpovoljnije opcije za pokrivanje nepokrivenih oblasti, koji podrazumijeva realizaciju aktivnosti kroz privatno-javno partnerstvo.

Predstavnici RATEL-a su prezentovali svoja iskustva i izrazili interesovanje o modelima kako je EKIP organizovao operatore da redovno unose podatke u predmetni informacioni sistem, koji je veoma važan za izgradnju i razvoj infrastrukture, te poziciju vlasnika infrastrukture, koja može biti od interesa za razvoj elektronskih komunikacionih mreža, poput energetskih kompanija, željezničke i komunalne infastrukture.

“Bilo je riječi i o javno dostupnim cijenama i ulozi EKIP-a na određivanju istih i eventualnom rješavanju sporova ukoliko nastanu”, dodaje se u saopštenju.

Pomoćnik izvršnog direktora za radiokomunikacije u EKIP-u, Boris Jevrić, održao je prezentaciju u vezi sa implementacijom 5G mreže u Crnoj Gori.

On je predstavio sve što je EKIP sproveo od 2020. godine do danas, te planirane aktivnosti koje će biti sprovedene do kraja godine, kada se očekuje završetak postupka aukcije spektra pionirskih opsega za 5G.

Predstavnici RATEL-a su prezentovali njihove planove i izazove sa kojima se susrijeću, nakon čega je zaključeno da pitanje uvođenja 5G-a prevazilazi nadležnosti i mogućnosti nacionalnih regulatornih agencija i operatora, već je za njihovu pravovremenu implementaciju neophodno uključivanje i sinergija i ostalih subjekata.

Cilj je da se otklone barijere vezane za pitanja izgradnje i postavljanja značajno gušće mreže baznih stanica, kao i uticaja elektromagnetnog zračenja na zdravlje ljudi i životnu sredinu.

“Zaključeno da su ovi vidovi studijskih posjeta i razmjene iskustava veoma značajni za jačanje administartivnih kapaciteta kod obje agencije, te ih treba praktikovati po temama od interesa za obje države i njene ekonomije”, zaključuje se u saopštenju.

