Pozitivni trendovi u prvom kvartalu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Trendovi koji karakterišu bankarski sektor u prvom kvartalu bili su pozitivni, ali bi neizvjesnost uzrokovana rastom inflacije i situacijom u Ukrajini mogla uticati na intenziviranje postojećih, ali i pojavu novih ranjivosti, ocijenio je Savjet za finansijsku stabilnost.

„Sistemski rizik se, za sada, može ocijeniti umjerenim rangom, ali bi neizvjesnost uzrokovana rastom inflacije i situacijom u Ukrajini mogla uticati na intenziviranje postojećih, ali i pojavu novih ranjivosti, naročito u realnom sektoru, što se, dalje, može reflektovati na fiskalnu sferu i bankarski sektor“, saopšteno je na današnjoj sjednici.

Stoga je, kako je saopšteno iz CBCG, neophodno pažljivo analizirati kretanja pokazatelja stabilnosti finansijskog sistema, te, u zavisnosti od razvoja situacije, osmišljavati i implementirati dodatne monetarne, prudencione i fiskalne mjere u pravcu smanjenja rizika.

U Informaciji o finansijskoj stabilnosti za prvi kvartal, koju je Savjet danas razmotrio, navodi se da će, prema očekivanjima međunarodnih finansijskih institucija, globalni ekonomski rast u ovoj godini značajno biti usporen usljed situacije u Ukrajini i relativno snažnog rasta inflacije (rast cijena goriva i hrane), koji će najviše pogoditi siromašnije zemlje.

„Za Crnu Goru, Međunarodni monetarni fond projektuje rast od 3,8 odsto u ovoj godini, što je značajna revizija u odnosu na prethodnih šest odsto. Svjetska banka prognozira da će rast crnogorske ekonomije u ovoj godini biti 3,6 odsto“, navodi se u saopštenju.

Podaci za prvi kvartal tekuće godine ukazuju na godišnji pad industrijske proizvodnje od 15,2 odsto, rast prometa u trgovini na malo od 30 odsto, kao i rast u broju dolazaka turista 117,5 odsto i broju ostvarenih noćenja, 137,9 odsto.

„U prvom kvartalu je ostvaren veliki rast potrošačkih cijena, pa je stopa inflacije na kraju marta iznosila 9,7 odsto“, rekli su nakon sjednice Savjeta.

Trendovi koji karakterišu bankarski sektor u prvom kvartalu ove godine bili su pozitivni. Zabilježen je rast aktive i kapitala banaka na godišnjem nivou, kao i rast depozita i kredita. Evidentirano je umjereno povećanje NPL-a (učešće nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima), koji je na kraju marta iznosio 6,5 odsto.

„U sektoru osiguranja je tokom prva tri mjeseca zabilježen rast bruto fakturisanih premija od 12,8 odsto u odnosu na isti period prošle godine“, navodi se u saopštenju.

Na današnjoj sjednici razmatran je Izvještaj o radu Savjeta za finansijsku stabilnost u prošloj godini. U ovom dokumentu je istaknuto da je finansijska stabilnost tokom prethodne godine bila očuvana, dok je opasnost po njeno narušavanje bila umjerenog intenziteta i stabilnog smjera djelovanja, uz pojačano prisustvo određenih rizika.

„Uprkos brojnim izazovima koje je donijela pandemija koronavirusa, bankarski sektor je u prošloj godini sačuvao likvidnost i solventnost, što je posljedica dobrog poslovanja banaka iz pretpandemijskog perioda, kao i adekvatnog prudencionog djelovanja regulatora“, saopšteno je nakon sjednice.

Trendovi na tržištu kapitala i tržištu osiguranja su takođe imali stabilan razvoj usljed postepenog ekonomskog oporavka privrede u prethodnoj godini. Efekat oporavka posebno je bio vidljiv na tržištu osiguranja koje je u prošloj godini zabilježilo rekordan iznos ukupnih bruto premija osiguranja od 98,8 miliona EUR, što je iznad pretkriznog nivoa premija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS