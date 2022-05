Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Bugarska mogu ojačati ekonomski napredak kroz više konkretnih projekata, ocijenili su potpredsjednik Vlade i ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović i ambasadorka Bugarske Meglena Plugčieva.

Plugčieva je rekla da Bugarska, kao prijateljska država koja podržava Crnu Goru na putu evropskih integracija, finansira projekte u Crnoj Gori u oblastima obrazovanja, zdravstva i ekologije.

„Ponosna sam kao ambasador što mogu podijeliti da smo u posljednje tri godine finansirali osam projekata ukupne vrijednosti preko 300 hiljada EUR u sjevernom dijelu Crne Gore, gdje je najveća potreba za pomoći“, rekla je Plugčieva.

Ibrahimović je, kako je saopšteno iz Ministarstva, poručio da evropske integracije Crne Gore ostaju čvrst prioritet nove Vlade.

“Direktni i tradicionalno dobri mehanizmi podrške sa strane partnerske Bugarske kao pouzdanog partnera, samo su potvrda ucvršćivanja dobrih bilateralnih odnosa Crne Gore i Bugarske”, saopštio je Ibrahimović.

On je podsjetio da predstoje tenderi za infrastrukturne projekte u kojima će bugarske kompanije željeti da učestvuju.

“Dokaz da Crna Gora ide pravim putem diktira i unutrašnja politika regionalnog razvoja, a mehanizmi sprovođenja, definisanje jasnih procesa i mjere koje će doprinositi povećanju produktivnosti, diktiraće veći stepen razvijenosti Crne Gore u cjelini”, navodi se u saopštenju.

Plugčieva je iskoristila priliku da uputi poziv Ibrahimoviću da boravi u zvaničnoj posjeti Bugarskoj, te sa resorom za saobraćaj u bugarskoj Vladi razmijeni dobre prakse i iskustva na putu ubrzanog konkretizovanja daljeg privlačenja bugarskih investitora za još intenzivnijim ulaganjima u privredu Crne Gore.

